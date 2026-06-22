La selección de Egipto consiguió el domingo una victoria de enorme valor al derrotar por 3 a 1 a Nueva Zelanda en la segunda fecha del Grupo G del Mundial 2026. El equipo africano reaccionó tras un primer tiempo adverso, revirtió el marcador en el complemento y quedó como único líder de su zona con cuatro puntos, muy cerca de la clasificación a la siguiente ronda.
Egipto remontó ante Nueva Zelanda, ganó 3-1 y quedó como líder del Grupo G
El seleccionado africano dio vuelta un partido que comenzó perdiendo y consiguió un triunfo histórico en Vancouver. Con goles de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Mahmoud Trézéguet, alcanzó la cima de un Grupo G que llegará abierto a la última fecha.
Una reacción que cambió el partido
El encuentro, disputado en el BC Place de Vancouver, comenzó con mejores sensaciones para Nueva Zelanda. El conjunto oceánico mostró intensidad desde el inicio y logró abrir el marcador a los 14 minutos gracias a un cabezazo del defensor Finn Surman, quien aprovechó un envío de pelota parada para vencer al arquero Mostafa Shobeir.
Durante gran parte de la primera mitad, el seleccionado neozelandés consiguió controlar los avances de Egipto y administró la ventaja con orden defensivo. Sin embargo, el desarrollo cambió por completo después del descanso.
El equipo dirigido por Hossam Hassan adelantó sus líneas, encontró mayor participación de Mohamed Salah en la generación de juego y comenzó a dominar el trámite. La presión sobre la defensa rival dio resultado a los 58 minutos, cuando Mostafa Zico aprovechó una jugada dentro del área para establecer el empate y devolverle confianza a los "Faraones".
Con el empate, Egipto ganó protagonismo y pocos minutos más tarde volvió a golpear. Salah, la gran figura del equipo, culminó una pared con Zico y definió con categoría para marcar el 2 a 1, desatando el festejo de los hinchas egipcios presentes en el estadio canadiense.
Nueva Zelanda intentó reaccionar en el tramo final, pero dejó espacios que fueron aprovechados por el conjunto africano. A los 82 minutos, Mahmoud Trézéguet apareció tras un tiro de esquina para convertir el tercer gol y sellar definitivamente la remontada.
Egipto lidera un grupo que se definirá en la última fecha
Además de representar un paso muy importante hacia la clasificación, el triunfo tuvo un valor histórico para el fútbol egipcio. Se trató de la primera victoria de Egipto en una Copa del Mundo, un logro que el seleccionado africano perseguía desde su primera participación mundialista, en 1934.
Con este resultado, Egipto quedó como líder del Grupo G con cuatro puntos, luego de haber empatado en su debut frente a Bélgica. Nueva Zelanda, que también había igualado en la primera jornada ante Irán, permanece en el último lugar con una unidad, aunque todavía conserva posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente instancia.
La definición de la zona promete ser una de las más atractivas del certamen. En la última fecha, Egipto enfrentará a Irán, mientras que Bélgica deberá medirse con Nueva Zelanda. Ningún seleccionado tiene asegurada todavía su clasificación, aunque los africanos llegarán con una posición privilegiada gracias a esta remontada.
El rendimiento exhibido en el segundo tiempo también fortaleció la candidatura del conjunto egipcio para pelear por un lugar entre los mejores 16 equipos del torneo.
Tras haber dejado una buena imagen frente a Bélgica en el debut, el equipo volvió a demostrar capacidad de reacción y encontró en Salah a su principal conductor, acompañado por un ataque que fue decisivo en los momentos clave del encuentro.
Para Nueva Zelanda, en cambio, la derrota significó un duro golpe luego de un primer tiempo convincente. El conjunto oceánico deberá vencer a Bélgica en la última jornada y esperar otros resultados para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas.
Con un segundo tiempo de alto nivel, Egipto escribió una página histórica para su fútbol y quedó a un paso de avanzar a la fase eliminatoria del Mundial 2026, en un Grupo G que aún mantiene abiertas todas las posibilidades de clasificación.