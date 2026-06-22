Mundial 2026

Egipto remontó ante Nueva Zelanda, ganó 3-1 y quedó como líder del Grupo G

El seleccionado africano dio vuelta un partido que comenzó perdiendo y consiguió un triunfo histórico en Vancouver. Con goles de Mostafa Zico, Mohamed Salah y Mahmoud Trézéguet, alcanzó la cima de un Grupo G que llegará abierto a la última fecha.