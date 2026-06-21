No se sintió bien cuando se lo consultó por la semana especial que vivió la selección con las noticias falsas respecto de la salud del padre de Messi, sólo atinó a decir que “siempre es mejor estar al lado de un amigo” para superar las situaciones difíciles, contó dónde estuvo y qué sentirá cuando este lunes se cumplan los 40 años del gol de Maradona a los ingleses y criticó la pausa de hidratación.
Scaloni eludió hablar de la noticia falsa sobre el padre de Messi y criticó la pausa de hidratación
El entrenador argentino solo atinó a decir que “en las dificultades, si estás al lado de un amigo, es mejor”. Respecto de las declaraciones de Ancellotti, señaló que “no lo tomé como una crítica, sino como un halago”.
“Cuando termina el primer tiempo, nosotros tenemos 3 minutos o 3 minutos y medio para hablar con los jugadores. El mismo tiempo dura la pausa de hidratación. Veo que todo se conduce a que los partidos se dividan en cuatro cuartos”, dijo un Scaloni que, por lo visto, no está para nada conforme con esta decisión. “Si la idea es agilizar el juego, esta regla no ayuda”, señaló.
Luego, el técnico de la selección se refirió también a las declaraciones de Ancellotti, el técnico de Brasil, que dijo que “en este Mundial, todos juegan con alta intensidad y Argentina no es un equipo de alta intensidad”.
El técnico de la selección nacional, dijo que “yo no lo entendí como una crítica, sino como un halago. Hay que saber entender las cosas. Por allí, él habla con un italiano que en español puede no entenderse o entenderse mal. Yo lo entendí perfectamente. Y lo tomé bien, como un halago. Y estoy seguro de que esa fue la intención”.
Calificó al partido con Austria como “muy difícil”. Y se extendió, señalando que “es un equipo vertical, directo, peligroso. Hizo una muy buena clasificación y trataremos de salir a sobreponer nuestro estilo”, dijo un Scaloni que no dio a conocer la formación, pero se especula con que habría una sola modificación: el ingreso de Molina por Montiel, mientras que el resto no sufrirá cambios.
Respecto de los errores que se pudieron cometer ante Argelia, dijo que “Por supuesto que los hubo, pero no se los voy a decir. Y creo que ningún entrenador lo hará. Nadie va a develar las deficiencias o las debilidades propias. Hubo fallas, las charlamos con los jugadores y trabajamos para corregirlas”.
“No siempre se puede ser dominador del balón en un partido pero lo importante es que el equipo reacciona cuando pasa eso", dijo un Scaloni que admitió que en un momento del partido ante Argelia, el equipo se paró en una actitud más contragolpeadora y regalándole un poco la pelota al rival.
Tanto Paredes, como Montiel y Tagliafico están recuperados, por lo que el entrenador de la selección tiene todos los jugadores disponibles para un partido que no solamente tildó de complejo, sino que definió a Austria como un equipo que presiona y que puede complicar”, tras lo cual y ante la consulta sobre el desarrollo del Mundial, dijo que “está jodido para definirlo, está bien difícil”.
Por último, se le pidió un deseo para Messi y qué le diría al capitán de su equipo en vísperas de su cumpleaños número 39. “Solamente le diría que sea feliz”, concluyó.