Antes de Austria

Scaloni eludió hablar de la noticia falsa sobre el padre de Messi y criticó la pausa de hidratación

El entrenador argentino solo atinó a decir que “en las dificultades, si estás al lado de un amigo, es mejor”. Respecto de las declaraciones de Ancellotti, señaló que “no lo tomé como una crítica, sino como un halago”.