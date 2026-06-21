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A qué hora juega y cómo ver el partido de la Selección Argentina ante Austria

El Mundial de fútbol de la FIFA sigue con la segunda fecha del grupo J. Probables formaciones.

Lionel Messi durante los entrenamientos. Crédito: REUTERS/Hannah MckayLionel Messi durante los entrenamientos. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay
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Este lunes vuelve a pisar el césped la Selección Argentina de fútbol en el marco del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.

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El segundo partido será ante Austria, el único rival europeo que tendrá la albiceleste en la zona compartida con Argelia y Jordania.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 19, 2026 Argentina's Lionel Messi with teammates during training REUTERS/Hannah MckayArgentina se prepara para el segundo duelo. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

El equipo de Lionel Scaloni viene de superar a Argelia por 3 a 0 en la primera fecha disputada en Kansas con un histórico triplete del capitán Lionel Andrés Messi.

A qué hora y cómo ver el partido

El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, nombrado durante la competición como el Dallas Stadium.

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El encuentro comenzará a las 14, hora argentina, con transmisión de TV Pública, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.

Cómo quedó la tabla del grupo J

Con el resultado de Argentina y el triunfo de Austria por 3 a 1 ante Jordania, la zona J quedó con La Scaloneta como líder con 3 puntos, 3 goles a favor y 0 en contra.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Argentina Training - Sporting KC Training Centre, Kansas City, Kansas, U.S. - June 19, 2026 Argentina's Lionel Messi and Rodrigo De Paul during training REUTERS/Hannah MckayArgentina se prepara para el segundo duelo. Crédito: REUTERS/Hannah Mckay

El segundo es Austria con 3 puntos, el tercero es Jordania con 0 unidades y el cuarto Argelia con 0, pero sin goles a favor.

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