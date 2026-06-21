Este lunes vuelve a pisar el césped la Selección Argentina de fútbol en el marco del grupo J de la Copa Mundial de la FIFA Canadá, México y Estados Unidos 2026.
A qué hora juega y cómo ver el partido de la Selección Argentina ante Austria
El Mundial de fútbol de la FIFA sigue con la segunda fecha del grupo J. Probables formaciones.
El segundo partido será ante Austria, el único rival europeo que tendrá la albiceleste en la zona compartida con Argelia y Jordania.
El equipo de Lionel Scaloni viene de superar a Argelia por 3 a 0 en la primera fecha disputada en Kansas con un histórico triplete del capitán Lionel Andrés Messi.
A qué hora y cómo ver el partido
El partido se disputará en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos, nombrado durante la competición como el Dallas Stadium.
El encuentro comenzará a las 14, hora argentina, con transmisión de TV Pública, TyC Sports, Telefe, TyC Sports Play, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.
Cómo quedó la tabla del grupo J
Con el resultado de Argentina y el triunfo de Austria por 3 a 1 ante Jordania, la zona J quedó con La Scaloneta como líder con 3 puntos, 3 goles a favor y 0 en contra.
El segundo es Austria con 3 puntos, el tercero es Jordania con 0 unidades y el cuarto Argelia con 0, pero sin goles a favor.