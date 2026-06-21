A casi 24 horas del cruce entre Argentina y Austria por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, Konrad Laimer se refirió al desafío que tendrá por delante el conjunto europeo y dejó una definición contundente sobre Lionel Messi.
La figura de Austria elogió a Messi y calificó a Argentina como la mejor selección del mundo
El mediocampista austríaco Konrad Laimer destacó al capitán argentino en la previa del duelo por el Grupo J y consideró que enfrentar a la Albiceleste servirá para medir el nivel de su equipo.
El mediocampista del Bayern Munich aseguró que la selección dirigida por Lionel Scaloni representa la máxima exigencia posible para cualquier rival y valoró la oportunidad de enfrentar al vigente campeón del mundo.
Elogios para Messi y la Albiceleste
"Argentina es la campeona del mundo y, por tanto, es la mejor selección. Y Messi es el mejor jugador que hay", afirmó Laimer en declaraciones publicadas por la FIFA.
El futbolista austríaco sostuvo además que enfrentarse a figuras de ese nivel permite evaluar el verdadero potencial de un equipo en una competencia de máxima exigencia.
"Siempre es bonito enfrentarse a jugadores de su calibre y medirse a ellos, porque eso nos permite saber en qué punto nos encontramos", agregó.
Austria busca dar otro paso
Más allá de los elogios, Laimer dejó en claro que Austria llega con confianza después de su triunfo en el debut y con la intención de competir de igual a igual frente a la Selección argentina.
"Son un equipo especial, con mucha calidad. Obviamente nosotros queremos demostrar de lo que somos capaces", señaló el volante, una de las piezas clave del esquema de Ralf Rangnick.
También remarcó que la clasificación a la siguiente ronda no dependerá únicamente del partido ante Argentina, ya que todos los encuentros del grupo tendrán un peso similar en la definición.
El valor de un grupo consolidado
Durante la entrevista, Laimer destacó el ambiente que existe dentro del seleccionado austríaco y señaló que la unión del plantel es una de sus principales fortalezas.
"Somos un equipo de verdad. Todos tenemos el deseo de venir con la selección, todos queremos ganar partidos y jugar al fútbol juntos", explicó.
Según el futbolista de 28 años, la convivencia fuera de la cancha y la identidad de juego impulsada por Rangnick fueron factores determinantes para que Austria volviera a disputar una Copa del Mundo después de casi tres décadas.
Laimer también reconoció la emoción que significa disputar su primer Mundial. Austria no participaba de una fase final desde Francia 1998, por lo que esta generación consiguió cortar una larga ausencia en el máximo torneo del fútbol internacional.