Lionel Messi tuvo, otra vez, una jornada histórica en el Mundial 2026. Hizo el gol que lo convirtió en el máximo goleador de los Mundiales y sobre el final marcó un golazo para darle la victoria por 2-0 de Argentina sobre Austria.
Reviví el doblete de Messi contra Austria
El capitán argentino tuvo un arranque difícil pero una vez que se puso en partido, dominó totalmente a la selección europea.
Luego de una dura falta sobre Lautaro Martínez en el área austríaca, Messi pudo convertir un penal en el 1-0 pero desafortunadamente se le fue larga.
Unos minutos después, el 10 tuvo su primer mano a mano del partido y el arquero de Austria, Schlager, lo tapó con seguridad.
Como si fuera poco y con una pausa de hidratación en el medio, Messi tuvo otro mano a mano y esta vez fue el defensor Alaba quién no le permitió el gol.
Exactamente 7 minutos después, tras un pase sensacional de Medina, Messi encontró la pelota donde más le gusta y se sacó la mufa de encima para poner el 1-0.
Ya en el complemento con todo muy estático, Leo hizo una de sus magias y marcó el 2-0 que sentenció el partido.