Inigualable; Messi se convirtió este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. El tanto ante Austria, luego de un penal fallado y dos mano a mano donde no pudo convertir, lo posicionó como líder de la tabla de goles en Copas del Mundo y del corriente certamen.
Otro récord más
Histórico: Messi se convirtió en el máximo goleador de Mundiales
Con su primer tanto ante Austria, el 10 de Argentina se sacó de encima a Miroslav Klose y oficialmente es el único en la punta de los goleadores de la historia de las Copas del Mundo.
Histórico: Messi se convirtió en el máximo goleador de Mundiales. Foto: Reuters
Como no podía ser de otra forma, el gol número 17 llegó de zurda, al borde del área, uno de esos goles que ha hecho cientos de veces.
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