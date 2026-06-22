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Histórico: Messi se convirtió en el máximo goleador de Mundiales

Con su primer tanto ante Austria, el 10 de Argentina se sacó de encima a Miroslav Klose y oficialmente es el único en la punta de los goleadores de la historia de las Copas del Mundo.

Histórico: Messi se convirtió en el máximo goleador de Mundiales. Foto: ReutersHistórico: Messi se convirtió en el máximo goleador de Mundiales. Foto: Reuters
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Inigualable; Messi se convirtió este lunes en el máximo goleador de la historia de los Mundiales. El tanto ante Austria, luego de un penal fallado y dos mano a mano donde no pudo convertir, lo posicionó como líder de la tabla de goles en Copas del Mundo y del corriente certamen.

Como no podía ser de otra forma, el gol número 17 llegó de zurda, al borde del área, uno de esos goles que ha hecho cientos de veces.

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