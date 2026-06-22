Del 10 al 10, dos “extraterrestres”

Aquellas luces de Maradona en el Azteca que Messi encendió 40 años después en Dallas

Otra notable y genial actuación de Lionel Messi hizo que Argentina no solo venciera a Austria, sino que el “10” se convierta, justamente el día del aniversario del gol más lindo de la historia convertido por Maradona, en el goleador histórico de los mundiales. La leyenda se agiganta.