La Selección Argentina cumplió esta mañana en el Compass Minerals del Sporting Fields de Kansas City su entrenamiento post victoria ante Austria por 2-0 en Dallas. Con la clasificación en el bolsillo tras el triunfo de Argelia ante Jordania, la Scaloneta puso primera rumbo al partido del próximo sábado ante los asiáticos por la última fecha del Grupo J del Mundial.
La Selección se entrenó con la clasificación en el bolsillo y la mira puesta en Jordania
Tras la victoria ante Austria en Dallas, la Scaloneta completó su práctica matutina en el Compass Minerals con mayor actividad para los suplentes y aquellos que ingresaron en el segundo tiempo. Mientras se aguarda por los estudios a ‘Cuti’ Romero -con buenas perspectivas-, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de un equipo alternativo para medirse con los asiáticos por la última fecha del Grupo J.
La práctica de este martes mostró una división bien marcada. Los futbolistas que no jugaron o sumaron pocos minutos realizaron ejercicios físicos y con pelota en el campo bajo las órdenes del cuerpo técnico.
Entre ellos estuvieron Julián Álvarez, Nicolás González, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi, varios de los nombres que aparecen con grandes chances de meterse en un once alternativo para enfrentar a Jordania.
Más tarde, con mate en mano, vestimenta de Selección pero con zapatillas, se sumaron Lionel Messi y Rodrigo De Paul, en una actividad que habían repetido en la práctica post triunfo ante Argelia.
Los que fueron titulares frente a Austria, en cambio, realizaron tareas regenerativas en el gimnasio. Más tarde, Facundo Medina, Alexis Mac Allister, Lisandro Martínez, Lautaro Martínez y Nahuel Molina se acercaron a observar parte del entrenamiento desde un costado del campo.
Cristian Romero, por su parte, se someterá a estudios en la rodilla derecha tras el golpe frente a Austria que lo obligó a salir. No jugará ante Jordania y apuntará a estar a disposición para los 16avos de final.
El posible 11 para el sábado
Si bien falta mucho para el partido ante Jordania, Lionel Scaloni tendrá que despejar varias incógnitas para el cruce del sábado en Dallas: la primera será saber si Emiliano 'Dibu' Martínez se quedará en el arco o habrá una oportunidad para Gerónimo Rulli o Juan Musso.
En defensa habrá que definir el lateral derecho con ambos a disposición: Gonzalo Montiel y Nahuel Molina Lucero, con la posibilidad de armar dupla central con Nicolás Otamendi y Marcos Senesi y en el lateral izquierdo la posibilidad de darle minutos y rodaje a Nicolás Tagliafico.
En el mediocampo la chance de formar con tres de estos cuatro nombres: Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco y Giovani Lo Celso para darle descanso a los tres titulares: Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.
En ofensiva Nicolás Paz se impone para ingresar como titular con Julián Álvarez y José Manuel 'Flaco' López en ofensiva con la premisa de darle minutos a todos los jugadores de campo, un objetivo que en el Mundial de Qatar 2022 cumplió y cuyas excepciones fueron los dos arqueros reserva: Gerónimo Rulli y Franco Armani.
Liberados hasta mañana
Luego de la práctica, los jugadores fueron liberados con tarde y noche libre, con la premisa de regresar este miércoles por la mañana al Hotel Origin para, por la tarde, cumplir con la primera práctica completa de cara al duelo ante Jordania del próximo sábado también en el Estadio AT&T de Dallas.