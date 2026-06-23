En Kansas City

La Selección se entrenó con la clasificación en el bolsillo y la mira puesta en Jordania

Tras la victoria ante Austria en Dallas, la Scaloneta completó su práctica matutina en el Compass Minerals con mayor actividad para los suplentes y aquellos que ingresaron en el segundo tiempo. Mientras se aguarda por los estudios a ‘Cuti’ Romero -con buenas perspectivas-, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de un equipo alternativo para medirse con los asiáticos por la última fecha del Grupo J.