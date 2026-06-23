Inglaterra y Ghana igualaron 0 a 0 este martes por la tarde en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de fútbol de Canadá, México y Estados Unidos 2026.
Ghana rescató un punto ante Inglaterra y ambos se encaminan a clasificar
Los ingleses no pudieron abrir el marcador y los ghaneses festejaron el punto. Panamá y Croacia cierran la fecha.
El duelo se disputó desde las 17, hora argentina, en el Gillette Stadium de Foxborough, Estados Unidos, con arbitraje de hondureño Saíd Martínez y transmisión de Telefe, Mitelefe.com, Paramount+, Disney+ Premium y DSports.
Los ingleses, sin mayores situaciones durante el primer tiempo, dominaron la pelota y los acercamientos al área ghanesa, pero sin inconvenientes concretos para Benjamin Asare.
En el complemento, los africanos se animaron a intentar algunas contras, sin éxito y sólo con choques y carambolas en el área de Jordan Pickford.
Con el recambio en el medio y la delantera, los de Thomas Tuchel lograron gestar situaciones más claras, pero sin posibilidad de romper el 0.
Cómo quedó la tabla
Con este resultado, Inglaterra quedó como líder del grupo L con 4 puntos, 4 goles a favor y 2 en contra. Ghana posee la misma cantidad de unidades, pero habiendo marcado sólo un gol.
Panamá y Croacia aún deben disputar su partido de la segunda fecha, la cual cierra la instancia a nivel global del torneo, este martes desde las 20, hora argentina, con transmisión de TyC Sports, TyC Sports Play, Paramount+ y DSports en el BMO Field de Toronto, Canadá.
De momento, Panamá está tercero sin puntos con diferencia de menos un gol, seguido del cuarto, Croacia, que marcó dos goles, pero recibió cuatro en el debut.
Cómo cierran la fase
En la última fecha jugarán en simultáneo el sábado 27 de junio desde las 18, hora argentina.
Panamá enfrentará a Inglaterra en el MetLife Stadium de New Jersey y Croacia a Ghana, posiblemente en un duelo directo, en el Lincoln Financial Field de Philadelphia.