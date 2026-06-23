Daniel Arcucci, el periodista más amigo de Diego

“El partido con Inglaterra del ‘86 explica todo el mito Maradona”

El día de los 40 años del gol más formidable de la historia de los mundiales, dijo que “la actuación de Messi ante Austria hizo que los argentinos ya no veamos a Dallas como un mal recuerdo, porque, en esta ciudad, Diego se enteró del doping positivo e inmortalizó aquella famosa frase de ‘me cortaron las piernas”.