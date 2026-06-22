La previa de El Litoral

Dallas, las entradas, algunos estafados y el aura del golazo de Maradona para iluminar a Messi

El cielo amenazante de la mañana, bien temprano, dio lugar a un sol resplandeciente y a ese aluvión de argentinos que fueron llegando al majestuoso estadio ubicado en la zona de Arlington con un común denominador: las entradas.