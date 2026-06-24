Nacimientos y aniversarios

24 de junio: el día más argentino del año y la historia que une a Messi, Riquelme y Fangio

La fecha reúne nacimientos y aniversarios de figuras emblemáticas de la música, el deporte y la cultura nacional. Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Juan Manuel Fangio, Carlos Gardel, Rodrigo Bueno y Duki son algunos de los nombres asociados a una jornada que cada año gana protagonismo en las redes sociales y en la memoria colectiva.