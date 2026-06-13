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Maximiliano Pullaro
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Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 este sábado 13 de junio

La tercera jornada de la Copa del Mundo tendrá como gran atractivo el debut de Brasil frente a Marruecos. También jugarán Catar, Suiza, Haití y Escocia.

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El Mundial 2026 continuará este sábado 13 de junio con tres encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos. La jornada tendrá actividad en distintas ciudades de Estados Unidos y reunirá a selecciones de cuatro continentes.

Horarios y TV: Mundial 2026
HoraPartidoTV
16:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTelefeDisney+
23:00Grupo A
Corea del SurCorea del Sur
VS
Rep. ChecaRep. Checa
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSports
22:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
ParaguayParaguay
DSportsTelefeTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo B
CatarCatar
VS
SuizaSuiza
DSports
19:00Grupo C
BrasilBrasil
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo C
HaitíHaití
VS
EscociaEscocia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo D
AustraliaAustralia
VS
TurquíaTurquía
DSportsTyC Sports
14:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
CurazaoCurazao
DSports
17:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
JapónJapón
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo E
Costa de MarfilCosta de Marfil
VS
EcuadorEcuador
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
23:00Grupo F
SueciaSuecia
VS
TúnezTúnez
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Cabo VerdeCabo Verde
DSports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
EgiptoEgipto
DSportsTyC Sports
19:00Grupo H
Arabia SauditaArabia Saudita
VS
UruguayUruguay
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
22:00Grupo G
IránIrán
VS
Nueva ZelandaNueva Zelanda
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo I
FranciaFrancia
VS
SenegalSenegal
DSports
19:00Grupo I
IrakIrak
VS
NoruegaNoruega
DSportsTyC Sports
22:00Grupo J
ArgentinaArgentina
VS
ArgeliaArgelia
DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
02:00*Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
01:00Grupo J
AustriaAustria
VS
JordaniaJordania
DSportsTyC Sports
14:00Grupo K
PortugalPortugal
VS
RD CongoRD Congo
DSports
17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
CroaciaCroacia
DSportsTelefeTyC Sports
20:00Grupo L
GhanaGhana
VS
PanamáPanamá
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
UzbekistánUzbekistán
VS
ColombiaColombia
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
13:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
VS
SudáfricaSudáfrica
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
DSportsTelefeDisney+
19:00Grupo B
CanadáCanadá
VS
CatarCatar
DSports
22:00Grupo A
MéxicoMéxico
VS
Corea del SurCorea del Sur
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
16:00Grupo D
Estados UnidosEstados Unidos
VS
AustraliaAustralia
DSportsTyC Sports
19:00Grupo C
EscociaEscocia
VS
MarruecosMarruecos
DSportsTyC Sports
21:30Grupo C
BrasilBrasil
VS
HaitíHaití
DSportsTyC Sports
HoraPartidoTV
00:00Grupo D
TurquíaTurquía
VS
ParaguayParaguay
DSportsTyC Sports
14:00Grupo F
Países BajosPaíses Bajos
VS
SueciaSuecia
DSportsTyC Sports
17:00Grupo E
AlemaniaAlemania
VS
Costa de MarfilCosta de Marfil
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
21:00Grupo E
EcuadorEcuador
VS
CurazaoCurazao
DSports
01:00Grupo F
TúnezTúnez
VS
JapónJapón
DSports
HoraPartidoTV
13:00Grupo H
EspañaEspaña
VS
Arabia SauditaArabia Saudita
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
16:00Grupo G
BélgicaBélgica
VS
IránIrán
DSports
19:00Grupo H
UruguayUruguay
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Cabo VerdeCabo Verde
DSportsTelefeDisney+
22:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
VS
EgiptoEgipto
DSportsTelefeDisney+TyC Sports
HoraPartidoTV
14:00Grupo J
ArgentinaArgentina
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DSportsTelefeDisney+TyC SportsTV Pública
18:00Grupo I
FranciaFrancia
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IrakIrak
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21:00Grupo I
NoruegaNoruega
VS
SenegalSenegal
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00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
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00:00Grupo J
JordaniaJordania
VS
ArgeliaArgelia
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14:00Grupo K
PortugalPortugal
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UzbekistánUzbekistán
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17:00Grupo L
InglaterraInglaterra
VS
GhanaGhana
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20:00Grupo L
PanamáPanamá
VS
CroaciaCroacia
DSportsTyC Sports
23:00Grupo K
RD CongoRD Congo
VS
ColombiaColombia
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16:00Grupo B
SuizaSuiza
VS
CanadáCanadá
DSportsTyC Sports
16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.Bosnia y Herseg.
VS
CatarCatar
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19:00Grupo C
EscociaEscocia
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BrasilBrasil
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19:00Grupo C
MarruecosMarruecos
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HaitíHaití
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22:00Grupo A
Rep. ChecaRep. Checa
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MéxicoMéxico
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22:00Grupo A
SudáfricaSudáfrica
VS
Corea del SurCorea del Sur
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17:00Grupo E
EcuadorEcuador
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AlemaniaAlemania
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17:00Grupo E
CurazaoCurazao
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Costa de MarfilCosta de Marfil
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20:00Grupo F
TúnezTúnez
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Países BajosPaíses Bajos
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20:00Grupo F
JapónJapón
VS
SueciaSuecia
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23:00Grupo D
TurquíaTurquía
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Estados UnidosEstados Unidos
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23:00Grupo D
ParaguayParaguay
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AustraliaAustralia
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16:00Grupo I
NoruegaNoruega
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FranciaFrancia
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16:00Grupo I
SenegalSenegal
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IrakIrak
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21:00Grupo H
UruguayUruguay
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EspañaEspaña
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21:00Grupo H
Cabo VerdeCabo Verde
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Arabia SauditaArabia Saudita
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00:00Grupo G
Nueva ZelandaNueva Zelanda
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BélgicaBélgica
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00:00Grupo G
EgiptoEgipto
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IránIrán
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18:00Grupo L
PanamáPanamá
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InglaterraInglaterra
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GhanaGhana
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ColombiaColombia
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PortugalPortugal
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20:30Grupo K
RD CongoRD Congo
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UzbekistánUzbekistán
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23:00Grupo J
JordaniaJordania
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ArgentinaArgentina
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23:00Grupo J
ArgeliaArgelia
VS
AustriaAustria
DSports

Para los espectadores, la programación será la siguiente:

16.00: Catar vs. Suiza (DSports)

19.00: Brasil vs. Marruecos (DSports y Disney+)

22.00: Haití vs. Escocia (DSports y TyC Sports)

La atención mundial estará centrada especialmente en la presentación de Brasil, uno de los máximos candidatos al título y el único seleccionado que disputó todas las ediciones de la Copa del Mundo.

FILE PHOTO: Sep 14, 2020; East Rutherford, New Jersey, USA; General view of the closed gates as there are no fans allowed at the NFL game between the Pittsburgh Steelers and New York Giants at MetLife Stadium. Mandatory Credit: Robert Deutsch-USA TODAY Sports/File PhotoEl MetLife estadio, la sede Nueva York / Nueva Jersey. Reuters.

Estadios modernos y ciudades protagonistas

El encuentro entre Catar y Suiza se disputará en Estadio Bahía de San Francisco, una de las sedes más importantes del torneo. La ciudad del estado de Washington es reconocida por su fuerte vínculo con la tecnología y albergará varios partidos de la fase inicial.

Brasil y Marruecos jugarán en el área metropolitana de Nueva York-Nueva Jersey, donde se encuentra uno de los escenarios más imponentes de la competencia. El estadio, con capacidad superior a los 80 mil espectadores, también será sede de instancias decisivas del Mundial.

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Por su parte, Haití y Escocia se enfrentarán en Estadio Boston, una de las ciudades estadounidenses con mayor tradición en la organización de grandes eventos deportivos. Su estadio figura entre los más modernos del certamen y fue adaptado especialmente para la Copa del Mundo.

Las tres ciudades esperan una importante afluencia de turistas durante el torneo, impulsada por el formato ampliado de 48 selecciones y más de un centenar de partidos.

Horarios y TV de la cita mundialista.Horarios y TV de la cita mundialista.

Cómo llegan las selecciones

Catar afrontará su segunda participación mundialista consecutiva. Tras la experiencia como anfitrión en 2022, el conjunto asiático buscará demostrar una evolución futbolística que le permita competir de igual a igual frente a rivales europeos de jerarquía.

Suiza llega con una base consolidada y con la experiencia de haber participado regularmente en las últimas Copas del Mundo. El seleccionado helvético suele destacarse por su organización táctica y por la presencia de futbolistas en las principales ligas del continente.

Brasil aparece como uno de los grandes favoritos. La Verdeamarela combina figuras consolidadas en Europa con una nueva generación de talentos y llega al torneo después de una sólida clasificación sudamericana.

Marruecos intentará ratificar el crecimiento mostrado en los últimos años. El combinado africano se transformó en una potencia emergente gracias a una estructura competitiva y a jugadores que brillan en las ligas más importantes del mundo.

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La jornada se cerrará con el duelo entre Haití y Escocia. Los caribeños protagonizan uno de los regresos más esperados del torneo, mientras que los británicos vuelven a una Copa del Mundo impulsados por una generación que mezcla juventud y experiencia.

Con seis selecciones en acción y la presentación de Brasil, el sábado promete ser uno de los primeros grandes capítulos de un Mundial que aspira a marcar una nueva era en la historia del fútbol.

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