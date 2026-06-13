El Mundial 2026 continuará este sábado 13 de junio con tres encuentros correspondientes a la primera fecha de la fase de grupos. La jornada tendrá actividad en distintas ciudades de Estados Unidos y reunirá a selecciones de cuatro continentes.
Horarios y TV: qué canales transmiten los partidos del Mundial 2026 este sábado 13 de junio
La tercera jornada de la Copa del Mundo tendrá como gran atractivo el debut de Brasil frente a Marruecos. También jugarán Catar, Suiza, Haití y Escocia.
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo A
MéxicoVS
Sudáfrica
|23:00Grupo A
Corea del SurVS
Rep. Checa
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CanadáVS
Bosnia y Herseg.
|22:00Grupo D
Estados UnidosVS
Paraguay
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
CatarVS
Suiza
|19:00Grupo C
BrasilVS
Marruecos
|22:00Grupo C
HaitíVS
Escocia
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo D
AustraliaVS
Turquía
|14:00Grupo E
AlemaniaVS
Curazao
|17:00Grupo F
Países BajosVS
Japón
|20:00Grupo E
Costa de MarfilVS
Ecuador
|23:00Grupo F
SueciaVS
Túnez
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Cabo Verde
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Egipto
|19:00Grupo H
Arabia SauditaVS
Uruguay
|22:00Grupo G
IránVS
Nueva Zelanda
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
FranciaVS
Senegal
|19:00Grupo I
IrakVS
Noruega
|22:00Grupo J
ArgentinaVS
Argelia
|02:00*Grupo J
AustriaVS
Jordania
|Hora
|Partido
|TV
|01:00Grupo J
AustriaVS
Jordania
|14:00Grupo K
PortugalVS
RD Congo
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Croacia
|20:00Grupo L
GhanaVS
Panamá
|23:00Grupo K
UzbekistánVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo A
Rep. ChecaVS
Sudáfrica
|16:00Grupo B
SuizaVS
Bosnia y Herseg.
|19:00Grupo B
CanadáVS
Catar
|22:00Grupo A
MéxicoVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo D
Estados UnidosVS
Australia
|19:00Grupo C
EscociaVS
Marruecos
|21:30Grupo C
BrasilVS
Haití
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo D
TurquíaVS
Paraguay
|14:00Grupo F
Países BajosVS
Suecia
|17:00Grupo E
AlemaniaVS
Costa de Marfil
|21:00Grupo E
EcuadorVS
Curazao
|01:00Grupo F
TúnezVS
Japón
|Hora
|Partido
|TV
|13:00Grupo H
EspañaVS
Arabia Saudita
|16:00Grupo G
BélgicaVS
Irán
|19:00Grupo H
UruguayVS
Cabo Verde
|22:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Egipto
|Hora
|Partido
|TV
|14:00Grupo J
ArgentinaVS
Austria
|18:00Grupo I
FranciaVS
Irak
|21:00Grupo I
NoruegaVS
Senegal
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo J
JordaniaVS
Argelia
|14:00Grupo K
PortugalVS
Uzbekistán
|17:00Grupo L
InglaterraVS
Ghana
|20:00Grupo L
PanamáVS
Croacia
|23:00Grupo K
RD CongoVS
Colombia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo B
SuizaVS
Canadá
|16:00Grupo B
Bosnia y Herseg.VS
Catar
|19:00Grupo C
EscociaVS
Brasil
|19:00Grupo C
MarruecosVS
Haití
|22:00Grupo A
Rep. ChecaVS
México
|22:00Grupo A
SudáfricaVS
Corea del Sur
|Hora
|Partido
|TV
|17:00Grupo E
EcuadorVS
Alemania
|17:00Grupo E
CurazaoVS
Costa de Marfil
|20:00Grupo F
TúnezVS
Países Bajos
|20:00Grupo F
JapónVS
Suecia
|23:00Grupo D
TurquíaVS
Estados Unidos
|23:00Grupo D
ParaguayVS
Australia
|Hora
|Partido
|TV
|16:00Grupo I
NoruegaVS
Francia
|16:00Grupo I
SenegalVS
Irak
|21:00Grupo H
UruguayVS
España
|21:00Grupo H
Cabo VerdeVS
Arabia Saudita
|Hora
|Partido
|TV
|00:00Grupo G
Nueva ZelandaVS
Bélgica
|00:00Grupo G
EgiptoVS
Irán
|18:00Grupo L
PanamáVS
Inglaterra
|18:00Grupo L
CroaciaVS
Ghana
|20:30Grupo K
ColombiaVS
Portugal
|20:30Grupo K
RD CongoVS
Uzbekistán
|23:00Grupo J
JordaniaVS
Argentina
|23:00Grupo J
ArgeliaVS
Austria
Para los espectadores, la programación será la siguiente:
16.00: Catar vs. Suiza (DSports)
19.00: Brasil vs. Marruecos (DSports y Disney+)
22.00: Haití vs. Escocia (DSports y TyC Sports)
La atención mundial estará centrada especialmente en la presentación de Brasil, uno de los máximos candidatos al título y el único seleccionado que disputó todas las ediciones de la Copa del Mundo.
Estadios modernos y ciudades protagonistas
El encuentro entre Catar y Suiza se disputará en Estadio Bahía de San Francisco, una de las sedes más importantes del torneo. La ciudad del estado de Washington es reconocida por su fuerte vínculo con la tecnología y albergará varios partidos de la fase inicial.
Brasil y Marruecos jugarán en el área metropolitana de Nueva York-Nueva Jersey, donde se encuentra uno de los escenarios más imponentes de la competencia. El estadio, con capacidad superior a los 80 mil espectadores, también será sede de instancias decisivas del Mundial.
Por su parte, Haití y Escocia se enfrentarán en Estadio Boston, una de las ciudades estadounidenses con mayor tradición en la organización de grandes eventos deportivos. Su estadio figura entre los más modernos del certamen y fue adaptado especialmente para la Copa del Mundo.
Las tres ciudades esperan una importante afluencia de turistas durante el torneo, impulsada por el formato ampliado de 48 selecciones y más de un centenar de partidos.
Cómo llegan las selecciones
Catar afrontará su segunda participación mundialista consecutiva. Tras la experiencia como anfitrión en 2022, el conjunto asiático buscará demostrar una evolución futbolística que le permita competir de igual a igual frente a rivales europeos de jerarquía.
Suiza llega con una base consolidada y con la experiencia de haber participado regularmente en las últimas Copas del Mundo. El seleccionado helvético suele destacarse por su organización táctica y por la presencia de futbolistas en las principales ligas del continente.
Brasil aparece como uno de los grandes favoritos. La Verdeamarela combina figuras consolidadas en Europa con una nueva generación de talentos y llega al torneo después de una sólida clasificación sudamericana.
Marruecos intentará ratificar el crecimiento mostrado en los últimos años. El combinado africano se transformó en una potencia emergente gracias a una estructura competitiva y a jugadores que brillan en las ligas más importantes del mundo.
La jornada se cerrará con el duelo entre Haití y Escocia. Los caribeños protagonizan uno de los regresos más esperados del torneo, mientras que los británicos vuelven a una Copa del Mundo impulsados por una generación que mezcla juventud y experiencia.
Con seis selecciones en acción y la presentación de Brasil, el sábado promete ser uno de los primeros grandes capítulos de un Mundial que aspira a marcar una nueva era en la historia del fútbol.