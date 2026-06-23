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150 imágenes para revivir la leyenda: llegó a Rafaela una muestra dedicada a Messi

Con motivo del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, Rafaela será sede de la muestra fotográfica “Instantáneas de gloria”, una exposición que reúne 150 imágenes inéditas y objetos emblemáticos de la carrera del capitán argentino. La propuesta, con entrada libre y gratuita, permitirá recorrer los momentos más trascendentes de la trayectoria del astro rosarino.