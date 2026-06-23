La figura de Lionel Messi volverá a despertar admiración y emoción en Santa Fe.
150 imágenes para revivir la leyenda: llegó a Rafaela una muestra dedicada a Messi
Con motivo del cumpleaños número 39 de Lionel Messi, Rafaela será sede de la muestra fotográfica “Instantáneas de gloria”, una exposición que reúne 150 imágenes inéditas y objetos emblemáticos de la carrera del capitán argentino. La propuesta, con entrada libre y gratuita, permitirá recorrer los momentos más trascendentes de la trayectoria del astro rosarino.
En el marco de los festejos por los 39 años del capitán de la Selección Argentina, este miércoles 24 de junio quedará inaugurada en Rafaela la muestra fotográfica “Instantáneas de gloria”, una propuesta cultural que invita a revivir los principales capítulos de la carrera del futbolista más importante de la historia argentina.
La exposición abrirá sus puertas a las 18 en el Complejo Cultural del Viejo Mercado, ubicado en Sarmiento 544, y podrá visitarse con entrada libre y gratuita hasta el 30 de junio. Impulsada por Lotería de Santa Fe, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Rafaela, la iniciativa ya convocó a miles de visitantes en Rosario, Santa Fe y Venado Tuerto.
Un recorrido visual por la carrera de Messi
La muestra reúne 150 fotografías captadas por Gustavo Ortiz, uno de los fotógrafos que siguió de cerca la evolución deportiva de Messi desde sus primeros pasos con las selecciones juveniles hasta su consagración definitiva como campeón del mundo.
A través de una cuidada selección de imágenes, el recorrido propone viajar por distintas etapas de la trayectoria del rosarino: desde el título en el Mundial Sub-20 de Países Bajos 2005 y la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, hasta las finales que marcaron momentos difíciles y las posteriores conquistas que consolidaron su legado.
También forman parte de la exposición registros de la obtención de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, la Copa América 2024 y, por supuesto, el inolvidable Mundial de Qatar 2022, donde Messi alcanzó el máximo logro de su carrera.
“Este archivo me permitió documentar el crecimiento de Messi a lo largo de los años, desde sus comienzos hasta convertirse en campeón del mundo”, expresó Ortiz, autor de la muestra.
Reliquias que marcaron una época
Además del material fotográfico, los visitantes podrán apreciar objetos de enorme valor simbólico para el fútbol argentino.
Entre las piezas destacadas se encuentran el Balón de Oro y el Botín de Oro obtenidos por Messi y posteriormente donados por su familia al Museo del Deporte Santafesino. A ellos se suman camisetas utilizadas por el capitán argentino en dos de los partidos más trascendentes de los últimos años: la final de la Copa América 2021 disputada en Brasil y la final del Mundial de Qatar 2022.
Estos elementos permiten complementar el recorrido visual con testimonios materiales de una carrera excepcional que trascendió generaciones y fronteras.
La llegada de “Instantáneas de gloria” a Rafaela forma parte de una gira provincial que busca acercar a distintas comunidades una experiencia vinculada a uno de los mayores ídolos del deporte argentino.
La muestra podrá visitarse de lunes a viernes de 8 a 20 y los domingos de 16 a 19. Una vez concluida su estadía en Rafaela, continuará su recorrido por el territorio santafesino y se instalará en Reconquista del 4 al 11 de julio.
Con fotografías históricas, objetos únicos y el recuerdo de los momentos más emocionantes de la Selección Argentina, la exposición se presenta como una oportunidad para redescubrir la historia de Lionel Messi y revivir el camino que lo llevó desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial.