En la costa santafesina

Romang: avanza la construcción de viviendas y la finalización del Paseo Costanero

Las obras de 12 viviendas en el barrio Hospital y el nuevo Paseo Costanero de Romang presentan importantes niveles de avance. Ambas intervenciones representan una inversión superior a los 1.160 millones de pesos y apuntan a fortalecer el desarrollo urbano, el acceso al hábitat y los espacios recreativos de la ciudad.