La ciudad de Romang continúa avanzando en dos proyectos de infraestructura que buscan mejorar la calidad de vida de sus habitantes y fortalecer el desarrollo urbano local. Se trata de la construcción de un conjunto de 12 viviendas en el barrio Hospital y de la etapa final del nuevo Paseo Costanero, obras que en conjunto demandan una inversión superior a los 1.160 millones de pesos.
Romang: avanza la construcción de viviendas y la finalización del Paseo Costanero
Las obras de 12 viviendas en el barrio Hospital y el nuevo Paseo Costanero de Romang presentan importantes niveles de avance. Ambas intervenciones representan una inversión superior a los 1.160 millones de pesos y apuntan a fortalecer el desarrollo urbano, el acceso al hábitat y los espacios recreativos de la ciudad.
En el caso del plan habitacional, los trabajos registran un avance del 83 %. El proyecto contempla nueve viviendas de dos dormitorios, dos unidades de tres dormitorios y una vivienda adaptada para personas con discapacidad motriz. Actualmente se desarrollan tareas de pintura general, ejecución de desagües pluviales y distintas terminaciones.
Más de $1.160 millones de inversión
Las nuevas unidades habitacionales forman parte de un programa destinado a ampliar la oferta de viviendas y brindar soluciones habitacionales a familias de la localidad. Además, la ejecución de la obra genera movimiento económico y empleo en la región durante su desarrollo.
Por otra parte, el nuevo Paseo Costanero de Romang se encuentra prácticamente concluido, con un avance del 99 %. La intervención se lleva adelante en el sector del Camping Bristol y comprende la recuperación y puesta en valor de espacios públicos vinculados al frente costero de la ciudad.
La obra incluye mejoras en infraestructura urbana, circulación peatonal, equipamiento y servicios, con el objetivo de generar un ámbito de recreación y encuentro para vecinos y visitantes.
Entre los trabajos realizados se destacan la construcción de cordones cuneta, la ejecución de desagües pluviales y el refulado de suelos que permitió recuperar aproximadamente tres hectáreas de terreno. En esta etapa final se completan tareas vinculadas a la demarcación de senderos y la instalación del sistema de iluminación.
Romang suma soluciones habitacionales
La incorporación de este nuevo espacio busca potenciar el uso recreativo de la costa, favorecer las actividades al aire libre y fortalecer el atractivo turístico de Romang, una ciudad que mantiene una estrecha relación con su entorno natural y el río.
La inversión destinada a ambas iniciativas supera los 1.160 millones de pesos, de los cuales más de 1.000 millones corresponden al proyecto habitacional y alrededor de 164 millones a la ejecución del Paseo Costanero. Las obras forman parte de las intervenciones de infraestructura urbana y habitacional que se desarrollan en distintas localidades del territorio santafesino.