#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Historias del Mundial 2026

Un periodista festejó con Messi el segundo gol a Austria, logró la foto de su vida y se hizo viral

Se trata de Joaquín Bruno, de TyC Sports, que estaba ubicado detrás del arco donde el 10 argentino clavó el 2-0. Emoción a flor de piel. Las fotos y las declaraciones de un protagonista inesperado.

No se olvida más. Así festejó el periodista con Messi.No se olvida más. Así festejó el periodista con Messi.
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

No fue un día más para Lionel Messi, figura descollante de la Selección Argentina y del Mundial 2026. Con cinco goles en dos partidos, el capitán argentino deslumbra a cada segundo.

Mirá tambiénArgentina, primera del grupo, tiene día y sede confirmada para los 16avos

También genera todo tipo de emociones, como lo que le ocurrió a un periodista argentino que estaba apostado justo detrás del arco donde Messi convirtió el segundo gol ante Austria.

Se trata de Joaquín Bruno, de TyC Sports, que festejó el gol del 10 sin pensar que el propio crack se acercaría hasta donde estaba él para chocar las manos.

La secuencia fue captada por las cientos de cámaras que siguen a Messi y a los partidos en general del Mundial.

Ahí viene Messi. Gol y festejo con la gente que estaba detrás de los carteles.Ahí viene Messi. Gol y festejo con la gente que estaba detrás de los carteles.

"Temblando"

El propio canal donde trabaja le acercó una cámara y un micrófono a Bruno y le preguntó cómo fue ese mágico momento.

"Estoy temblando", reconoció Joaquín Bruno tras el festejo."Estoy temblando", reconoció Joaquín Bruno tras el festejo.

"Estoy temblando. Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me tiró sus manos. Le choque mis manos, no lo puedo creer", dijo el cronista.

Festejo de Messi con un periodista argentino en pleno partido.Festejo de Messi con un periodista argentino en pleno partido.

"Estoy medio ido", agregó al tiempo de reconocer que no puede creer lo que le pasó. "Uno de los mejores días de mi vida periodística", cerró.

Otra toma de una secuencia muy emotiva.Otra toma de una secuencia muy emotiva.

Gol y récords

La jornada fue también histórica para Messi. El 10 argentino se despachó con dos goles y superó la marca de Miroslav Klose, el alemán que hasta este 22 de junio ostentaba ser el máximo artillero en Copas del Mundo.

Mirá tambiénAquellas luces de Maradona en el Azteca que Messi encendió 40 años después en Dallas

Al término del encuentro Messi remarcó: “Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el futbolista argentino en declaraciones tras lo cual resaltó: “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”.

Además, Messi manifestó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.

Mirá tambiénKlose felicitó a Messi: "El mejor futbolista de todos los tiempos"

“Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró el capitán del elenco nacional.

Mirá tambiénMessi: “Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”

Asimismo, añadió: “Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación".

“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó luego y detalló: “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
Videos
Es viral
Lionel Messi

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro