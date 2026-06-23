Historias del Mundial 2026

Un periodista festejó con Messi el segundo gol a Austria, logró la foto de su vida y se hizo viral

Se trata de Joaquín Bruno, de TyC Sports, que estaba ubicado detrás del arco donde el 10 argentino clavó el 2-0. Emoción a flor de piel. Las fotos y las declaraciones de un protagonista inesperado.