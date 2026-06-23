No fue un día más para Lionel Messi, figura descollante de la Selección Argentina y del Mundial 2026. Con cinco goles en dos partidos, el capitán argentino deslumbra a cada segundo.
Un periodista festejó con Messi el segundo gol a Austria, logró la foto de su vida y se hizo viral
Se trata de Joaquín Bruno, de TyC Sports, que estaba ubicado detrás del arco donde el 10 argentino clavó el 2-0. Emoción a flor de piel. Las fotos y las declaraciones de un protagonista inesperado.
También genera todo tipo de emociones, como lo que le ocurrió a un periodista argentino que estaba apostado justo detrás del arco donde Messi convirtió el segundo gol ante Austria.
Se trata de Joaquín Bruno, de TyC Sports, que festejó el gol del 10 sin pensar que el propio crack se acercaría hasta donde estaba él para chocar las manos.
La secuencia fue captada por las cientos de cámaras que siguen a Messi y a los partidos en general del Mundial.
"Temblando"
El propio canal donde trabaja le acercó una cámara y un micrófono a Bruno y le preguntó cómo fue ese mágico momento.
"Estoy temblando. Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo y me tiró sus manos. Le choque mis manos, no lo puedo creer", dijo el cronista.
"Estoy medio ido", agregó al tiempo de reconocer que no puede creer lo que le pasó. "Uno de los mejores días de mi vida periodística", cerró.
Gol y récords
La jornada fue también histórica para Messi. El 10 argentino se despachó con dos goles y superó la marca de Miroslav Klose, el alemán que hasta este 22 de junio ostentaba ser el máximo artillero en Copas del Mundo.
Al término del encuentro Messi remarcó: “Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el futbolista argentino en declaraciones tras lo cual resaltó: “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”.
Además, Messi manifestó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.
“Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró el capitán del elenco nacional.
Asimismo, añadió: “Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación".
“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó luego y detalló: “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”