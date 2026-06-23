La Selección Argentina continúa firme en la defensa del título mundial. El equipo dirigido por Lionel Scaloni no solo consiguió la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final, sino que además se aseguró el primer lugar del Grupo J tras una combinación de resultados que terminó de definir el panorama de la zona.
Argentina, primera del grupo, tiene día y sede confirmada para los 16avos
La Selección aseguró el primer puesto del Grupo J del Mundial 2026 y ya conoce cuándo y dónde afrontará su próximo compromiso en la fase eliminatoria.
Así las cosas, La Scaloneta jugará por los 16avos de final de la Copa del Mundo el viernes 3 de julio en Miami, desde las 19 hs (hora argentina).
La victoria por 2 a 0 frente a Austria había dejado al conjunto albiceleste a un paso del objetivo. Con Lionel Messi como gran figura, autor de los dos goles, Argentina alcanzó los seis puntos y quedó en una posición inmejorable para quedarse con la cima de la tabla.
Desde San Francisco
El resultado que terminó de favorecer a la Selección se produjo horas después. En San Francisco, Argelia derrotó 2 a 1 a Jordania luego de comenzar en desventaja y eliminó a los jordanos de la pelea por la clasificación. Los tantos de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri sellaron la remontada africana.
Con ese marcador, Argentina quedó matemáticamente asegurada en el primer puesto del Grupo J. Ni Austria ni Argelia podrán alcanzarla, más allá de lo que suceda en la última jornada, por lo que la Albiceleste afrontará el cierre de la fase de grupos con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo.
La campaña argentina hasta aquí fue impecable. En el debut venció 3 a 0 a Argelia con un triplete de Messi y luego superó a Austria por 2 a 0. Cinco goles en dos partidos para el capitán y puntaje ideal para un equipo que volvió a mostrar autoridad en la competencia.
Cuándo vuelve a jugar Argentina
Antes de pensar en los cruces eliminatorios, la Selección deberá completar el calendario de la fase inicial. El próximo sábado 27 de junio enfrentará a Jordania en el Dallas Stadium, encuentro correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo J.
Sin embargo, la gran novedad es que Argentina ya tiene confirmado su lugar como líder de la zona. Esa condición le permitirá afrontar la siguiente instancia desde una posición favorable dentro del cuadro y continuar su camino rumbo a la defensa de la corona obtenida en Qatar.
Con Messi atravesando otro momento histórico y un plantel que mantiene la base campeona del mundo, el conjunto de Scaloni vuelve a ilusionar a millones de argentinos. La clasificación ya está asegurada, el primer puesto también. Ahora comienza la etapa en la que no hay margen de error y donde la Albiceleste buscará seguir escribiendo nuevas páginas doradas en su historia mundialista.