Miroslav Klose, legendario delantero alemán, felicitó a Lionel Messi, quien marcó un doblete ante Austria en Dallas, rompió el récord y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales.
Klose felicitó a Messi: "El mejor futbolista de todos los tiempos"
El legendario delantero alemán llenó de elogios a la Pulga, quien marcó un doblete ante Austria y es el máximo goleador en Copas del Mundo en soledad. "¡Felicidades, campeón!", expresó.
La Pulga ya había alcanzado su marca de 16 tantos con su espectacular hat trick ante Argelia, en Kansas en el debut en la Copa del Mundo. Ahora, con sus dos nuevos goles, quedó en la cima de ese ranking en soledad, con 18 goles en sus seis torneos.
"¡Para mí, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos! ¡Felicidades, campeón!", expresó Klose, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, al diario alemán Süddeutsche Zeitung.
El exdelantero, de 48 años, había dejado en claro su admiración por la Pulga y expresó que no le molestaba que rompan su marca en esta Copa del Mundo. "No hay problema, el récord se romperá tarde o temprano, y entonces Messi será bienvenido a hacerlo. Soy un gran admirador de Messi, siempre lo he sido. Es un genio", advirtió antes del inicio del campeonato.
Nuevo récord
Con el doblete frente a Austria en Dallas, el capitán de la Albiceleste quedó en la cima de ese ranking con 18 goles en sus seis Mundiales. En Sudáfrica 2010 fue el único en el que no convirtió. En esta edición, ya lleva 5.
En este certamen, el único que parece amenazar el récord es el francés Kylian Mbappé, quien debutó con un doblete frente a Senegal y llegó a 14 (en apenas 15 presentaciones), a sus 27 años. El inglés Harry Kane (10 tantos) y el portugués Cristiano Ronaldo (8) también están en competencia, pero lejos.
Lionel Messi, astro del fútbol mundial que este 24 de junio cumplirá 39 años, sigue escribiendo historia en el fútbol. La Pulga comanda a la Selección Argentina, que cosechó su segundo triunfo y sueña con pelear por el bicampeonato en el Mundial 2026.
Los máximos goleadores de la historia de los Mundiales
1. Lionel Messi (ARG) - 18 goles en 28 partidos
2. Miroslav Klose (GER) - 16 goles en 24 partidos
3. Ronaldo (BRA) - 15 goles en 19 partidos
4. Gerd Müller (GER) - 14 goles en 13 partidos
4. Kylian Mbappé (FRA) - 14 goles en 15 partidos
6. Just Fontaine (FRA) - 13 goles en 6 partidos
7. Pelé (BRA) - 12 goles en 14 partidos