Tras romper el récord en Mundiales

Klose felicitó a Messi: "El mejor futbolista de todos los tiempos"

El legendario delantero alemán llenó de elogios a la Pulga, quien marcó un doblete ante Austria y es el máximo goleador en Copas del Mundo en soledad. "¡Felicidades, campeón!", expresó.