Lionel Messi sigue acumulando récords en el Mundial 2026 y también despierta homenajes fuera de las canchas. Tras el partido frente a Austria, donde volvió a ser protagonista, Google lanzó una sorpresa especial dedicada al capitán argentino dentro de su buscador.
Hasta Google celebra a Messi: lanzó una sorpresa especial tras otro récord del capitán argentino
Luego de la actuación de Lionel Messi ante Austria y de un nuevo hito en su carrera mundialista, Google activó una experiencia interactiva para homenajear al capitán de la Selección argentina.
La compañía tecnológica activó un easter egg, una función interactiva oculta que aparece al buscar "Lionel Messi" en Google. La iniciativa busca celebrar la trayectoria del rosarino y su impacto en la actual Copa del Mundo.
Una sorpresa para los fanáticos
Al ingresar el nombre de Messi en el buscador, los usuarios pueden descubrir una animación especial vinculada al futbolista argentino. La propuesta fue presentada por Google como una forma de reconocer la vigencia del capitán y su nuevo capítulo en la historia de los mundiales.
La acción rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron capturas y videos de la experiencia.