El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi dijo estar “muy feliz” por el triunfo logrado este lunes frente a Austria por 2 a 0 al que calificó como “importantísimo”, a la vez que dijo que está “disfrutando de este momento” y que, si bien el equipo ya le dio “varias alegrías a la gente, intentará “darle más”.
Messi: “Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”
El capitán de Argentina marcó los dos goles para vencer a Austria y dijo además: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros”.
“Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el futbolista argentino en declaraciones a las que accedió la Agencia Noticias Argentinas tras lo cual resaltó: “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”.
Además, Messi manifestó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.
“Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada”, aseveró el capitán del elenco nacional.
Asimismo, añadió: “Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación".
“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó luego y detalló: “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”
El capitán de la Selección argentina, erró un penal a los 7 minutos del primer tiempo, pero a los 37, tras una buena habilitación, marcó el primer gol del encuentro y en el quinto minuto de descuento marcó el segundo tanto de la victoria con los que sumó 18 tantos en Copas del Mundo pasando a Miroslav Klose.
"Es el mejor de la historia"
El delantero Julián Álvarez exteriorizó este lunes su felicidad por el triunfo de la Selección argentina ante Austria y elogió al capitán Lionel Messi por su doblete, al remarcar que "es el mejor de todos los tiempos". El actual jugador del Atlético Madrid señaló que a Messi "se lo lo disfruta todos los días", mientras que reconoció: "No alcanzan las palabras".
En este sentido, Álvarez, que ingresó en lugar de Lautaro Martínez, consideró que el equipo dirigido por Lionel Scaloni debe "ir paso a paso" tras ganar los dos primeros encuentros en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. "Me siento bien, todos tenemos que apoyar y aprovechar los minutos que toquen. Hay que seguir por este camino, paso a paso", señaló.
"Sabíamos que iba a ser un partido duro"
El mediocampista de la Selección argentina Alexis Mac Allister aseguró este lunes que se esperaban un partido muy físico y peleado ante Austria, pero agradeció otra gran actuación de Lionel Messi en el Mundial 2026. "Sabiamos que iba a ser así. Son fisicos y fuertes, que iba a ser un partido duro, pero por suerte salió bien", indicó el jugador del Liverpool sobre el tramite del partido.
Mac Allister destacó el trabajo del rival y adelantó que muchos partidos serán así: "De entrada sabe que esto va a ser así, la hicimos bien y tener más la pelota pero el de hoy fue muy peleado, presionaron mucho y va a ser así".
El pampeano también elogió otra gran noche de Messi y demostró el agradecimiento de todo el plantel: "Sabemos que todos se brindan al máximo con Leo, ya ganamos torneos con él y que se sienta contento es importante. Lo hace de la forma en que lo hace y estamos muy agradecidos por eso".