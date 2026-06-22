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Desde la cámara de El Litoral: el segundo gol de Messi contra Austria

Otra jornada histórica del capitán argentino que fue captada detalladamente por Fernando Nicola, reportero gráfico acreditado por FIFA para la Copa del Mundo.

Desde la cámara de El Litoral: el segundo gol de Messi contra Austria. Crédito: Fernando NicolaDesde la cámara de El Litoral: el segundo gol de Messi contra Austria. Crédito: Fernando Nicola
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Mientras miles de argentinos celebraban en las tribunas y millones lo seguían por televisión, Fernando Nicola estaba detrás de uno de los arcos haciendo exactamente lo que fue a hacer a Estados Unidos: registrar el Mundial desde adentro.

Fotógrafo de El Litoral y acreditado por FIFA para esta Copa del Mundo, Nicola siguió la jugada completa a través de su lente. El avance de Argentina, la aparición de Messi, la definición y el festejo posterior quedaron atrapados en una secuencia que resume mucho más que un gol.

La secuencia del segundo gol de Messi ante Austria

La secuencia del segundo gol de Messi ante Austria

Porque no se trata solamente de una victoria o de un doblete.

Se trata de una serie de imágenes que dentro de algunos años servirá para recordar que El Litoral estuvo allí, donde Messi convirtió otro gol mundialista -su número 18 para ser exactos- y qué es lo que se vivía alrededor de una Selección que otra vez más nos vuelve a ilusionar.

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