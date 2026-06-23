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Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones tras los partidos del lunes

Francia y Noruega se clasificaron en el Grupo I, mientras Argentina aseguró el liderazgo del Grupo J con el protagonismo de Messi y Argelia sigue con vida.

La secuencia del segundo gol de Lionel Messi. Crédito: Fernando NicolaLa secuencia del segundo gol de Lionel Messi. Crédito: Fernando Nicola
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La jornada del Mundial 2026 dejó definiciones fuertes en los grupos I y J. Francia y Noruega confirmaron su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras que Argentina aseguró el primer puesto de su zona y Argelia se mantuvo en carrera con una remontada clave.

En el Grupo I, Francia goleó 3 a 0 a Irak en Philadelphia con doblete de Kylian Mbappé y un tanto de Ousmane Dembélé. El partido estuvo demorado por tormentas eléctricas, pero el equipo de Didier Deschamps resolvió con autoridad y quedó en lo más alto de la tabla.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Iraq - Philadelphia Stadium, Philadelphia, Pennsylvania, U.S. - June 22, 2026 France's Kylian Mbappe shoots at goal REUTERS/Siphiwe Sibeko Francia goleó 3 a 0 a Irak en Philadelphia con doblete de Kylian Mbappé. Foto: Reuters.

Análisis de los partidos disputados

La victoria francesa tuvo doble impacto: aseguró el pase a la siguiente ronda y sostuvo al seleccionado galo como líder del grupo por diferencia de gol. Con seis puntos, Francia llegará a la última fecha clasificada y con el primer puesto en juego ante Noruega.

Noruega también cumplió y venció 3 a 2 a Senegal en Nueva Jersey. Marcus Pedersen abrió la cuenta y Erling Haaland marcó dos goles para sostener a los europeos en la pelea directa por la cima. Ismaïla Sarr descontó por duplicado, pero no evitó la caída africana.

Con ese triunfo, Noruega llegó a seis puntos y también sacó boleto a la próxima ronda. El dato estadístico central es que quedó por debajo de Francia pese a tener el mismo puntaje. La diferencia de gol ordena la zona antes del cruce directo entre ambos.

(260622) -- NUEVA YORK, 22 junio, 2026 (Xinhua) -- El jugador Ismaila Sarr (3-i), de Senegal, festeja su anotación durante el partido del Grupo I de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Noruega, celebrado en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, en Nueva York, Estados Unidos, el 22 de junio de 2026. (Xinhua/Cao Can) (ah) (vf)Noruega también cumplió y venció 3 a 2 a Senegal en Nueva Jersey. Foto: Xinhua.

En el Grupo J, Argentina derrotó a Austria en Dallas y selló su clasificación con liderazgo asegurado. Lionel Messi fue la gran figura de la noche: marcó dos goles, llegó a 17 tantos en Mundiales y se convirtió en el máximo goleador histórico de la competencia.

El triunfo argentino dejó sin margen a sus perseguidores en la pelea por el primer lugar. La Scaloneta llegó a seis puntos, mantuvo puntaje ideal y cerrará la fase de grupos ante Jordania con la clasificación y la cima ya garantizadas.

Lionel Messi fue la gran figura de la noche. Foto: Fernando Nicola.Lionel Messi fue la gran figura de la noche. Foto: Fernando Nicola.

Argelia, en tanto, remontó ante Jordania y ganó 2 a 1 en Santa Clara. El equipo africano empezó abajo, pero reaccionó en el segundo tiempo con goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri. Fue su primera victoria mundialista desde Brasil 2014.

Ese resultado sostuvo a Argelia con posibilidades concretas. Jordania, en cambio, quedó eliminada tras dos derrotas. La última fecha tendrá un duelo directo entre Argelia y Austria por el segundo lugar del Grupo J.

(260617) -- SAN FRANCISCO, 17 junio, 2026 (Xinhua) -- Imagen del 16 de junio de 2026 del jugador Ali Olwan (i), de Jordania, disparando el balón durante el partido del Grupo J de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Austria, celebrado en el Estadio Bahía de San Francisco, en San Francisco, Estados Unidos. (Xinhua/Sun Yuxuan) (ra) (ce)Argelia remontó ante Jordania y ganó 2 a 1 en Santa Clara. Foto: Xinhua.

Así quedaron las posiciones

En el Grupo I, Francia lidera con seis puntos y ya está clasificada a los dieciseisavos de final. El equipo de Deschamps tiene el mismo puntaje que Noruega, pero aparece primero por diferencia de gol. El cierre ante los nórdicos definirá el orden final de la zona.

Noruega está segunda, también con seis unidades, y llega clasificada a la última jornada. La victoria ante Senegal le permitió sacar una distancia definitiva sobre los dos últimos. Para quedarse con el primer puesto deberá superar a Francia en el cruce directo.

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Senegal ocupa el tercer lugar sin puntos, por encima de Irak en la tabla oficial. El seleccionado africano quedó sin chances de alcanzar a los dos líderes, pero todavía disputará un partido clave ante Irak para cerrar su participación y mejorar su ubicación.

Irak está cuarto, también sin unidades. La derrota frente a Francia lo dejó en el fondo del grupo y sin posibilidades de clasificación directa. Su última presentación será ante Senegal, en un cruce entre equipos que buscarán sumar por primera vez.

En el Grupo J, Argentina manda con seis puntos y tiene asegurado el primer puesto. La victoria ante Austria le dio una ventaja irreversible sobre sus perseguidores. El equipo de Lionel Scaloni cerrará la fase inicial frente a Jordania, ya con el boleto en el bolsillo.

Austria aparece segunda con tres puntos. Pese a la caída ante Argentina, conserva una posición expectante y dependerá de sí misma en la última fecha. Su partido ante Argelia será decisivo para resolver el segundo lugar del grupo.

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Argelia está tercera, también con tres unidades. La remontada contra Jordania la devolvió a la pelea y la dejó a un triunfo de la clasificación. La diferencia con Austria se resolverá en la cancha, porque ambas selecciones se enfrentarán en la jornada final.

Jordania cierra la zona sin puntos y ya quedó eliminada. El debutante mundialista no logró sostener la ventaja ante Argelia y perdió sus dos primeros partidos. Su despedida será ante Argentina, en un encuentro que sólo tendrá valor competitivo para completar su recorrido.

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