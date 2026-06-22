Grupo I

Con doblete de Mbappé, Francia goleó a Irak y se clasificó a 16vos. de final

El seleccionado galo derrotó 3 a 0 a los asiáticos en Philadelphia y aseguró su pasaje a la segunda ronda del campeonato del mundo. Dembelé cerró la cuenta para el equipo de Deschamps, que definirá el primer puesto de la zona frente a Noruega. El partidon estuvo demorado por tormentas eléctricas.