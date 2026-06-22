El Mundial 2026 vivió una situación inédita este lunes durante el encuentro entre Francia e Irak. Cuando ambos equipos se preparaban para disputar el segundo tiempo en Filadelfia, las autoridades estadounidenses decidieron interrumpir el partido debido a una fuerte tormenta eléctrica que afectó la zona.
Francia - Irak, el primer partido postergado por las inclemencias climáticas en el Mundial
Debido a las fuertes tormentas, se postergó el inicio del segundo tiempo. Los galos ganaban 1 a 0 con un golazo de Mbappe. Mientras tanto, siguen monitoreando la evolución del clima para determinar si existen las condiciones necesarias para reanudar el encuentro o si, por el contrario, deberán suspenderlo de manera definitiva.
Hasta ese momento, el conjunto francés se imponía por 1-0 gracias a un gol de Kylian Mbappé. Sin embargo, mientras los futbolistas aguardaban para regresar al campo de juego, la organización comunicó por los altoparlantes la suspensión temporal del encuentro por razones de seguridad.
Tras el anuncio, los hinchas debieron abandonar las tribunas y el estadio quedó completamente vacío. En las pantallas del recinto se informó que el reinicio del partido quedaba postergado mientras se monitoreaba la evolución de las condiciones meteorológicas y la actividad eléctrica en los alrededores.
De esta manera, el duelo entre franceses e iraquíes se convirtió en el primero de la actual Copa del Mundo en sufrir una interrupción por cuestiones climáticas. En el plano deportivo, el tanto convertido por Mbappé también tuvo relevancia histórica. Con ese gol, el delantero francés quedó a solo tres tantos de alcanzar a Lionel Messi en la tabla de máximos goleadores de los mundiales.