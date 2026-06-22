Juegan en Philadelphia

Francia - Irak, el primer partido postergado por las inclemencias climáticas en el Mundial

Debido a las fuertes tormentas, se postergó el inicio del segundo tiempo. Los galos ganaban 1 a 0 con un golazo de Mbappe. Mientras tanto, siguen monitoreando la evolución del clima para determinar si existen las condiciones necesarias para reanudar el encuentro o si, por el contrario, deberán suspenderlo de manera definitiva.