La actividad de la segunda fecha en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá continuará, este lunes, con el cruce entre Noruega y Senegal por el Grupo I, en el New Jersey Stadium. El encuentro será desde las 21 (hora argentina), con televisación de Dsports.
Noruega busca asegurar su clasificación en el Mundial 2026 ante un Senegal sin margen de error
Los ‘Vikingos’ vienen envalentonados tras un auspicioso debut, mientras que los de África necesitan sumar con urgencia. El encuentro será este lunes, desde las 21 (hora argentina).
El seleccionado 'Vikingo' llega envalentonado a este compromiso luego de imponerse en su estreno con una goleada por 4-1 ante Irak, resultado que le permitió quedar como líder de su grupo.
La carta fuerte de Noruega será nuevamente el peligro goleador Erling Haaland (marcó un doblete en el estreno), y buscará repetir la fórmula para cosechar una victoria que deje al equipo clasificado antes del duelo con Francia en la última fecha.
Obligado a ganar
Por su parte, Senegal sorprendió en el estreno, pero en el complemento nada pudo hacer con la jerarquía francesa y cayó 3-1 en el MetLife Stadium. El conjunto africano, liderado por Sadio Mané, sabe que necesita una victoria ante los noruegos para acomodarse en un grupo que es muy parejo, y que un traspié lo dejaría sin chances.
Probable formaciones
Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Wolfe; Martin Ødegaard, Sander Berge, Fredrik Aursnes, Alexander Sørloth; Erling Haaland, Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.
Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf; Lamine Camara, Idrissa Gueye, Pape Gueye, Ismaïla Sarr; Nicolas Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.