(Enviado Especial a Dallas, Estados Unidos)
“A veces, hay que saber sufrir”
El entrenador de la selección le pidió paciencia a los jugadores cuando Austria no salía en el primer tiempo. Después, admitió que el partido se tornó complejo y duro. Romero salió por una dolencia muscular y le practicarán estudios.
“Muchachos, el rival no quiere salir, entonces seamos pacientes, movamos la pelota, no nos apresuremos”. Palabras más, palabras menos, esto fue lo que Scaloni le inculcó al equipo en la pausa de hidratación, cuando ya Argentina había malogrado el penal y una jugada más de serio peligro, todas con Messi como protagonista.
"Darle minutos a todos"
“A veces es necesario saber sufrir. Y el equipo supo sufrir. Y en ese momento en el que el rival nos atacaba y se nos ponía duro, también Leo (por Messi) aportó lo suyo, robando pelotas”, continuó el técnico de la selección, que además dejó entrever que para el partido del sábado habrá cambios, porque “quiero darle minutos a algunos jugadores que no jugaron tanto”.
“Había muchas familias en el estadio, la gente se identifica y si todos esos chicos están con nosotros y se ilusionan, para mí, pasa a ser lo más importante de todo”, señaló el entrenador nacional. El partido se hizo duro en muchos pasajes. “Lo sabíamos y se dio como lo teníamos pensado”, dijo el técnico, en un concepto que se extendió a los jugadores.
Luego, tuvo palabras de elogio para MacAllister: “Alexis nos da buen pase, está bien físicamente y en esa posición de volante central cumple con lo que pretendemos de él”, señaló, más allá de que lo corrió hacia la derecha cuando ordenó la entrada de Paredes, para tratar de recuperar un protagonismo que el equipo perdió en el desarrollo del segundo tiempo.
"Estoy disfrutando"
Lionel Messi fue, indiscutiblemente, la gran figura del partido otra vez y también dejó un concepto: “Todos los partidos del Mundial serán así, intensos y hay que saber trabajarlos. Estoy disfrutando mucho de estos momentos, este grupo vive con mucha felicidad este momento, disfrutamos de estar juntos, de entrenar y de competir. Ya le dimos grandes alegrías a la gente pero queremos seguir brindándolas”, concluyó.
Respecto de la salida del Cuti Romero, Scaloni señaló que “tuvo una molestia, así que vamos a esperar el resultado de los estudios que se le practicarán y luego decidiremos”, aunque se cae de maduro que no estará para el partido con Jordania.
“Entre el Cuti, Otamendi y Licha Martínez, tenemos a tres jugadores que nos han dado mucha seguridad en la retaguardia. El equipo sabe que está bien protegido. ‘Ota’ entró bien y esperemos que lo del Cuti no sea nada, porque siempre es mejor tenerlos a todos”.