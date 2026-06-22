Después que Argentina venciera a Austria, en el marco del Mundial 2026, todo fue alegría y felicidad entre los hinchas y los dirigidos de Lionel Scaloni, pero las alarmas se encendieron a raíz de la lesión de Cristian "Cuti" Romero, que debió abandonar el campo de juego ya que no podía continuar jugando con normalidad.
La lesión de "Cuti" Romero, el dolor de cabeza que dejó la victoria contra Austria en Dallas
El central del Totenham debió dejar la cancha a los 12 minutos del complemento con claros gestos de dolor en la misma rodilla que se lesionó a un par de meses del Mundial. El futbolista llevó tranquilidad, mientras que Scaloni confirmó que le realizarán estudios. Está descartado para el sábado y apuntará a volver en 16vos.
Después de un buen primer tiempo en el que mostró solidez defensiva para mantener el arco en cero y cortar múltiples ataques de los europeos, todo cambió al inicio del complemento. Pocos instantes habían ocurrido, cuando a los 57 minutos fue reemplazado por Lionel Scaloni, que decidió cuidarlo para no agravar la cuestión física ya que podía complicarse aún más.
Misma rodilla
Lo cierto es que Romero sufrió una molestia en la misma rodilla que se había lesionado antes del Mundial. Aunque se había recuperado con lo justo para llegar a la Copa del Mundo de la FIFA, recibió un fuerte golpe que le impidió seguir jugando con normalidad, por lo que el cuerpo técnico optó por sacarlo de la cancha y es por eso que ingresó Nicolás Otamendi en su lugar.
De esta manera, se decidió que va a parar algunos días, con el objetivo de que se recupere y esté en óptimas condiciones de cara a los 16avos de final, debido a la clasificación anticipada. Así las cosas, se puede anticipar que Cuti no va a jugar ante Jordania, para tener la mayor cantidad de tiempo posible de llevar a cabo una rehabilitación completa y llegar con lo justo a los mata-mata.
“Esperemos que no sea nada”
Lionel Scaloni, seleccionador de Argentina, está pendiente de los estudios que harán en las próximas horas, entre este martes y miércoles, al defensa central Cristian ‘Cuti’ Romero, que se retiró lesionado, del que no saben el “alcance” de la dolencia y del que esperó que “no sea nada”.
“No sabemos el alcance de su tema. Sí lógicamente es algo que ya venía teniendo. Esperemos que no sea nada, no sólo porque es importante, porque, si no está él, el que va a jugar lo va hacer mejor, pero es mejor tenerlos a todos. No sabemos todavía. Mañana o pasado le harán un estudio”, explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al encuentro.