El defensor no jugará con Jordania

La lesión de "Cuti" Romero, el dolor de cabeza que dejó la victoria contra Austria en Dallas

El central del Totenham debió dejar la cancha a los 12 minutos del complemento con claros gestos de dolor en la misma rodilla que se lesionó a un par de meses del Mundial. El futbolista llevó tranquilidad, mientras que Scaloni confirmó que le realizarán estudios. Está descartado para el sábado y apuntará a volver en 16vos.