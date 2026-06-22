Doblete de Haaland

Noruega le ganó a Senegal, se clasificó y definirá el primer puesto contra Francia

Los vikingos se impusieron 3 a 2 a los africanos en el estadio de Nueva Jersey. Pedersen había abierto la cuenta para los europeos y Sarr convirtió por duplicado para los de Sadio Mané. El viernes buscarán ganar el grupo ante los galos.