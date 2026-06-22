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Maximiliano Pullaro
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Doblete de Haaland

Noruega le ganó a Senegal, se clasificó y definirá el primer puesto contra Francia

Los vikingos se impusieron 3 a 2 a los africanos en el estadio de Nueva Jersey. Pedersen había abierto la cuenta para los europeos y Sarr convirtió por duplicado para los de Sadio Mané. El viernes buscarán ganar el grupo ante los galos.

El noruego convirtió 4 goles en sus 2 primeros partidos mundialistas.El noruego convirtió 4 goles en sus 2 primeros partidos mundialistas.
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Noruega consiguió una victoria clave en el Mundial 2026 al vencer 3 a 2 a Senegal por la segunda fecha de la fase de grupos. Con dos goles de Erling Haaland y uno de Marcus Pedersen, los Vikingos Rojos se mantienen en plena pelea por el primer puesto del Grupo I de esta Copa del Mundo de la FIFA.

El seleccionado escandinavo quedó por debajo de Francia, con los mismos puntos, pero con menor diferencia de gol. En la última fecha, ambos equipos se enfrentarán en un duelo directo que definirá el liderazgo de la zona.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 22, 2026 Norway team do the traditional rowing celebration with their fans after the match REUTERS/Jeenah MoonEl festejo de los noruegos tras el triunfo y la clasificación.

Noruega arrancó mejor y golpeó temprano. A los 13 minutos del primer tiempo, Pedersen abrió el marcador poco después de haber ingresado en lugar de Julian Ryerson, dándole ventaja a un equipo que logró sostenerse arriba durante todo el encuentro.

Lo liquidó en el segundo tiempo

En el complemento, Haaland empezó a inclinar definitivamente la balanza. El delantero, que antes había tenido un remate en el palo tras un error del arquero Édouard Mendy, logró estirar la diferencia para los europeos.

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Senegal reaccionó con una ráfaga de intensidad. Ismaïla Sarr descontó para los africanos y le puso suspenso al partido, pero poco después volvió a aparecer Haaland para marcar su segundo gol personal y el tercero de Noruega.

Ya en tiempo de descuento, Sarr volvió a convertir y acortó la distancia en el marcador, aunque no alcanzó para evitar la derrota de los Leones de Teranga.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group I - Norway v Senegal - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - June 22, 2026 Norway's Erling Haaland and Marcus Holmgren Pedersen IMAGN IMAGES via Reuters/Caean CoutoPedersen y Haaland, los goleadores noruegos.

Se define el viernes

Con este resultado, Noruega llegará a la última jornada con la posibilidad de pelear mano a mano ante Francia por el primer puesto del grupo. Senegal, en cambio, jugará frente a Irak en un cruce clave por el tercer lugar, ya que ambos seleccionados continúan sin puntos. Ambos partidos se jugarán el próximo viernes 26, a partir de las 16 hora de la Argentina.

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