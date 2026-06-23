Argelia reaccionó cuando más lo necesitaba. Después de comenzar en desventaja frente a Jordania, el conjunto dirigido por Vladimir Petkovic revirtió el marcador en el complemento y se impuso por 2 a 1 en Santa Clara, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Argelia remontó ante Jordania, ganó 2-1 y sigue con chances de clasificar en el Mundial 2026
El seleccionado africano dio vuelta el resultado en el segundo tiempo con goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri. El triunfo, el primero de Argelia en una Copa del Mundo desde Brasil 2014, dejó eliminado al debutante Jordania y mantuvo abierta la pelea por el segundo puesto del Grupo J.
El resultado le permitió sumar sus primeros tres puntos en el certamen, mantenerse con posibilidades de avanzar a los dieciseisavos de final y conseguir una victoria mundialista que se le negaba desde la edición de Brasil 2014. Jordania, en cambio, quedó sin opciones de clasificación en su estreno absoluto en una Copa del Mundo.
Jordania golpeó primero, pero Argelia encontró la reacción
El encuentro comenzó con la urgencia compartida de dos equipos que habían perdido en la primera jornada. Argelia llegaba tras caer 3-0 frente a la Argentina, mientras que Jordania había sido superada por Austria y necesitaba sumar para seguir con vida en el torneo.
Durante buena parte del primer tiempo fue el conjunto africano el que manejó la pelota y buscó instalarse en campo rival, aunque sin la claridad suficiente para traducir ese dominio en situaciones de peligro.
Jordania apostó a un planteo ordenado, esperando el momento para sorprender de contraataque. La estrategia dio resultado a los 36 minutos, cuando Nizar Al Rashdan aprovechó una acción ofensiva para abrir el marcador y convertir el primer gol de su selección con ventaja en una Copa del Mundo.
El tanto alimentó la ilusión del equipo asiático, que soñaba con conseguir un resultado histórico en su primera participación mundialista.
Con la ventaja parcial, los jordanos reforzaron su esquema defensivo para intentar resistir el empuje de un rival obligado a reaccionar.
Dos córners cambiaron el partido y el futuro del grupo
La presión de Argelia se hizo cada vez más intensa en la segunda mitad. El ingreso de Nadhir Benbouali aportó presencia ofensiva y terminó siendo determinante para modificar el desarrollo del encuentro.
A los 69 minutos llegó el empate. Tras un tiro de esquina ejecutado por Riyad Mahrez, Benbouali apareció en el corazón del área y conectó un cabezazo que dejó sin respuestas al arquero Yazeed Abulaila.
El empate fortaleció anímicamente a los argelinos, que continuaron atacando frente a un rival cada vez más exigido físicamente. La insistencia encontró recompensa a los 82 minutos, cuando Amine Gouiri aprovechó un rebote dentro del área para empujar la pelota al gol y sellar la remontada. Ambos tantos llegaron a partir de acciones de pelota detenida, un aspecto que terminó siendo decisivo para inclinar el partido.
El triunfo tuvo además un valor estadístico para Argelia. Fue la primera vez que el seleccionado africano logró ganar un partido mundialista después de comenzar perdiendo. Hasta ahora, cada vez que había recibido el primer gol en una Copa del Mundo había terminado empatando o perdiendo. También significó su primera victoria en el torneo desde el Mundial de Brasil 2014.
Con este resultado, Argelia alcanzó los tres puntos e igualó la línea de Austria en la lucha por el segundo lugar del Grupo J. La clasificación a la próxima ronda se definirá en la última fecha, cuando ambos seleccionados se enfrenten en un duelo directo por el pasaje a los dieciseisavos de final.
Argentina, que ya aseguró el liderazgo de la zona tras vencer a Austria, cerrará la fase de grupos frente a Jordania, que disputará ese compromiso únicamente para completar su histórica primera participación mundialista.