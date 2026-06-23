Grupo J

Argelia remontó ante Jordania, ganó 2-1 y sigue con chances de clasificar en el Mundial 2026

El seleccionado africano dio vuelta el resultado en el segundo tiempo con goles de Nadhir Benbouali y Amine Gouiri. El triunfo, el primero de Argelia en una Copa del Mundo desde Brasil 2014, dejó eliminado al debutante Jordania y mantuvo abierta la pelea por el segundo puesto del Grupo J.