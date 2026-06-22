Mientras la Selección argentina celebra su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026, una declaración de Julián Álvarez empezó a generar repercusiones en el fútbol europeo. El delantero se refirió a su futuro en el Atlético de Madrid y admitió que mantiene conversaciones con el club sobre los próximos pasos de su carrera.
Julián Álvarez abrió la puerta a una salida del Atlético de Madrid en pleno Mundial
Tras la victoria de Argentina ante Austria, el delantero reconoció que habló con los dirigentes del club español y dejó una frase que alimentó las versiones sobre una transferencia.
El atacante evitó profundizar en detalles, aunque dejó en claro que su situación está siendo analizada en medio de un mercado de pases que promete tenerlo como uno de los protagonistas.
Una frase que hizo ruido en Europa
Luego del triunfo argentino frente a Austria, Álvarez fue consultado sobre las versiones que lo vinculan con varios gigantes del continente y sorprendió con una respuesta directa.
"Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar", señaló el ex River. Instantes después agregó que considera que una transferencia podría ser lo mejor para todas las partes y remarcó su intención de cumplir un objetivo personal en su carrera.
Las declaraciones tuvieron un fuerte impacto en España, donde desde hace semanas se especula con la posibilidad de que abandone el equipo dirigido por Diego Simeone.
Barcelona y Real Madrid siguen atentos
La figura del delantero argentino aparece desde hace tiempo en la órbita de los principales clubes europeos. Distintos medios españoles señalaron recientemente el interés de Barcelona y Real Madrid por incorporarlo de cara a la próxima temporada.
Hasta el momento, Atlético de Madrid se mostró firme en su postura y habría rechazado propuestas que consideró insuficientes para desprenderse de uno de sus futbolistas más importantes.
El interés por Álvarez creció después de una destacada campaña en LaLiga y por su continuidad en la Selección argentina, donde sigue siendo una pieza valiosa dentro del plantel campeón del mundo.
El Mundial, primero
Más allá de las especulaciones sobre su futuro, el delantero mantiene el foco puesto en la Copa del Mundo. Argentina ya aseguró su clasificación a la próxima ronda y buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal.
Mientras tanto, las declaraciones del atacante alimentan un escenario que podría transformarlo en uno de los nombres más buscados del próximo mercado de pases europeo.