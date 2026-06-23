El nivel del río en Santa Fe se mantendría estable o con una leve recuperación durante los próximos días, aunque todavía lejos de un escenario de crecida. Los informes del INA y el SMN advierten que el inicio de una fase El Niño podría traer más lluvias a sectores clave de la Cuenca del Plata durante el trimestre junio-julio-agosto.
El río Paraná se estabiliza en Santa Fe en aguas medias bajas
Este lunes medía 2,35 metros en el Puerto de la ciudad. Qué dicen los expertos del Instituto Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional.
El río Paraná atraviesa en la ciudad de Santa Fe una etapa de aguas medias bajas, aunque con perspectivas de estabilización e incluso de una leve recuperación en las próximas semanas. El último reporte del Instituto Nacional del Agua (INA) estimó para el puerto local un rango probable de entre 1,90 y 2,50 metros. El nivel actual medido en el Puerto de Santa Fe este lunes era de 2,35 metros. Cabe recordar que su nivel de alerta es de 5,30 metros; y el de evacuación: 5,70 metros.
La evolución esperada responde, principalmente, a una mejora gradual de los aportes desde aguas arriba. La mayor descarga de Yacyretá, junto con la recuperación observada en sectores del Alto Paraná y de la cuenca del Iguazú, compensa parcialmente el descenso estacional que comienza a evidenciar el río Paraguay. De todos modos, el Paraná seguiría predominantemente en aguas medias bajas en el tramo Santa Fe-Paraná-Rosario, sin cambios bruscos previstos en el corto plazo.
En un contexto de El Niño
El escenario se inscribe en una situación regional que comienza a modificarse. El Boletín de Perspectivas Hidroclimáticas elaborado en conjunto por el INA y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó el inicio de una fase de El Niño-Oscilación del Sur y estimó una probabilidad cercana al 90% de que ese fenómeno predomine durante el trimestre junio-julio-agosto.
Para ese período, el pronóstico oficial prevé lluvias superiores a las normales en Misiones y Corrientes, además de señales favorables sobre la cuenca del Iguazú y el tramo no regulado del Paraná, áreas fundamentales para la generación de caudales que luego llegan al sistema fluvial argentino. Sin embargo, para el centro de la Cuenca del Plata —donde se encuentra el tramo medio del Paraná— no aparece por ahora una categoría de precipitación predominante, por lo que la evolución dependerá de cómo se distribuyan los eventos de lluvia durante las próximas semanas.
En el Alto Paraná brasileño, las lluvias de fines de mayo y comienzos de junio permitieron una recuperación de los embalses. El almacenamiento medio ponderado de las principales represas del sector regulado llegó a 75,5%, un valor superior al registrado a igual fecha de 2025. Esa disponibilidad de reservas favorece la posibilidad de sostener erogaciones y evitar una profundización de la bajante, aunque los caudales continúan dentro de parámetros propios del estiaje.
Un río oscilante
También el río Iguazú muestra una recuperación sostenida, tras las lluvias moderadas registradas en su cuenca. El INA advierte que, si se confirman las precipitaciones previstas, podrían generarse repuntes e incluso crecidas ordinarias hacia fines de junio o comienzos de julio, debido a la rápida respuesta hidrológica característica de esa cuenca.
En contraste, el río Paraguay inició una fase de descenso gradual luego de su ascenso estacional, aunque todavía se mantiene en aguas medias. Ese comportamiento limita la recuperación del Paraná, ya que el aporte paraguayo es uno de los componentes centrales del caudal que llega al litoral argentino.
Así, para Santa Fe el panorama inmediato no anticipa una crecida ni una bajante pronunciada: el Paraná se mantendría oscilante, dentro de valores medios bajos, con una posible mejora leve. La atención estará puesta en la evolución de las lluvias sobre el Alto Paraná, el Iguazú y la cuenca de Yacyretá, en un invierno que comienza bajo la influencia potencial de El Niño y con señales de una recuperación hídrica todavía incipiente.