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La ciudad de Santa Fe se prepara ante el fenómeno de El Niño

Coordinan la provisión de insumos, medicamentos, vacunas y potabilizadores de agua para la emergencia. Monitorean las estaciones de bombeo y limpian canales y reservorios de la ciudad. Funcionarios municipales participaron de una capacitación del Comité Operativo de Emergencias.