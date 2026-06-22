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La ciudad de Santa Fe se prepara ante el fenómeno de El Niño

Coordinan la provisión de insumos, medicamentos, vacunas y potabilizadores de agua para la emergencia. Monitorean las estaciones de bombeo y limpian canales y reservorios de la ciudad. Funcionarios municipales participaron de una capacitación del Comité Operativo de Emergencias.

Uno de los reservorios del Noroeste, desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando NicolaUno de los reservorios del Noroeste, desde el drone de El Litoral. Crédito: Fernando Nicola
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En la sede del Batallón de Ingenieros Anfibios de Santo Tomé, la Secretaría de Protección Civil de la Provincia llevó adelante una jornada de capacitación destinada a los integrantes del COE, Comité Operativo de Emergencias. De la actividad participaron más de 100 representantes de distintas localidades santafesinas, entre intendentes, funcionarios y autoridades comunales.

La capacitación tuvo como objetivo avanzar en la planificación de un operativo conjunto entre diferentes áreas de gobierno, municipios y comunas para anticiparse a los escenarios previstos por los pronósticos climáticos, que indican precipitaciones de mayor intensidad que las habituales en la región durante los próximos meses.

La reunión del Comité fue para coordinar estrategias y reforzar la preparación de la ciudad ante posibles eventos climáticos asociados al fenómeno de El Niño. MCSFLa reunión del Comité fue para coordinar estrategias y reforzar la preparación de la ciudad ante posibles eventos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

La charla estuvo a cargo de funcionarios de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Nación, junto a personal del Ejército Argentino. Durante la jornada se desarrollaron simulacros de escenarios críticos, en los que se pusieron en práctica protocolos de actuación y respuestas coordinadas entre los niveles municipal, provincial y nacional.

“Se le dio prioridad al asesoramiento y a la conformación de juntas locales de protección civil, que en la ciudad de Santa Fe equivalen a la Dirección de Gestión de Riesgos”, explicó Luis Mariano Cabal, responsable del área municipal que participó del encuentro.

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Además, se trabajó en la coordinación entre las distintas fuerzas e instituciones involucradas, como el Ejército, organismos nacionales, bomberos y representantes de municipios y comunas. “La idea es que todos conozcamos con quién debemos comunicarnos y cuáles son los canales adecuados para actuar ante una situación de emergencia provocada por lluvias intensas o una crecida de los ríos”, añadió Cabal.

Articulación preventiva

Por otra parte, la Municipalidad de Santa Fe viene desarrollando un trabajo articulado con distintas áreas del Gobierno provincial a partir de los modelos climáticos que anticipan la llegada del fenómeno de El Niño a la región.

La acción de las cuadrillas municipales ante las eventuales lluvias intensas es clave, al igual que el accionar del resto de la ciudadanía. ArchivoLa acción de las cuadrillas municipales ante las eventuales lluvias intensas es clave, al igual que el accionar del resto de la ciudadanía. Archivo

En este marco, se llevan adelante acciones conjuntas con los ministerios de Salud y de Igualdad y Desarrollo Humano, con los que se prevé la provisión de insumos generales, medicamentos, vacunas, potabilizadores de agua y otros elementos necesarios para afrontar eventuales contingencias.

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Asimismo, se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia en el monitoreo y mantenimiento de estaciones de bombeo, bombas y electrobombas, además de la limpieza de canales y reservorios de la ciudad.

La foto aérea muestra el reservorio del barrio Barranquitas sur. Foto: Fernando NicolaLa foto aérea muestra el reservorio del barrio Barranquitas sur. Foto: Fernando Nicola

Una de las principales preocupaciones es la gran cantidad de vecinos que durante la última década ocuparon suelos en riesgo hídrico en la ciudad, zonas inundables y bañados o reservorios. Esta situación viene siendo seguida de cerca por las autoridades y las acciones para intentar evitar males mayores son inminentes.

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