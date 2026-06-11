La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) confirmó oficialmente la formación de un nuevo episodio de El Niño en el océano Pacífico tropical y emitió una alerta para seguir su evolución durante los próximos meses.
Confirmaron la llegada de El Niño y anticiparon que podría fortalecerse en los próximos meses
El organismo estadounidense NOAA emitió una alerta oficial tras detectar el calentamiento sostenido del Pacífico ecuatorial. Prevén que el fenómeno alcance intensidad moderada o fuerte durante este año.
Los especialistas estiman que el fenómeno continuará fortaleciéndose durante la segunda mitad de 2026 y podría alcanzar una intensidad moderada o fuerte hacia fines de año, coincidiendo con el invierno del hemisferio norte y el verano en Sudamérica.
Qué es El Niño
El Niño es la fase cálida del fenómeno conocido como Oscilación del Sur de El Niño (ENSO, por sus siglas en inglés).
Se produce cuando las temperaturas superficiales del océano Pacífico ecuatorial permanecen por encima de los valores normales durante varios meses consecutivos. Ese calentamiento modifica la circulación atmosférica y altera los patrones climáticos en distintas regiones del planeta.
Según la NOAA, las temperaturas ya superan en más de 0,5 grados los promedios históricos, condición necesaria para declarar oficialmente el inicio del fenómeno.
Posibilidad de un evento fuerte
Los pronósticos difundidos por el organismo indican una probabilidad del 63% de que las temperaturas oceánicas superen los 2 grados por encima de los registros habituales.
En caso de alcanzarse ese umbral, el evento sería catalogado como un El Niño "muy fuerte", una categoría reservada para los episodios más intensos registrados por los servicios meteorológicos.
Los especialistas aclararon que cada evento tiene características propias y que sus impactos pueden variar significativamente entre una región y otra.
Qué puede pasar en Argentina
Aunque todavía es temprano para determinar los efectos concretos, los eventos de El Niño suelen estar asociados en gran parte de Argentina a precipitaciones superiores a los valores normales, especialmente en la región pampeana, el Litoral y sectores del centro del país.
En provincias como Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Chaco, los antecedentes muestran una mayor frecuencia de lluvias y tormentas durante los períodos dominados por este fenómeno. Sin embargo, la intensidad de esos efectos depende de múltiples factores atmosféricos.
Los especialistas señalan que en los episodios más fuertes también pueden registrarse crecidas de ríos, anegamientos e impactos sobre la producción agropecuaria, por lo que el seguimiento de la evolución del Pacífico resulta clave para anticipar posibles escenarios.
Cambios en el monitoreo
La NOAA informó además que comenzó a utilizar oficialmente un nuevo indicador para monitorear la evolución de El Niño y La Niña.
Se trata del Índice Oceánico Relativo de El Niño (RONI), una herramienta que actualiza permanentemente los valores de referencia y permite detectar con mayor precisión los cambios en la temperatura del océano.
El organismo explicó que este sistema mostró mejores resultados que los métodos tradicionales para anticipar la respuesta atmosférica asociada a cada fase del ENSO.
Seguimiento permanente
Los centros meteorológicos continuarán monitoreando la evolución del Pacífico durante las próximas semanas para determinar la intensidad definitiva del fenómeno.
Las nuevas actualizaciones permitirán conocer cómo evolucionan las temperaturas oceánicas y cuáles podrían ser las consecuencias en Argentina y otras regiones del mundo durante la segunda mitad de 2026.