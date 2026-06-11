Qué anticipa el pronóstico

Se viene un invierno más húmedo y con temperaturas por encima de lo habitual en Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para el trimestre junio-julio-agosto una mayor probabilidad de lluvias por encima de lo normal, junto con temperaturas medias superiores a los valores históricos. El escenario proyecta un invierno más húmedo y relativamente templado, aunque con posibilidad de irrupciones de aire polar y episodios de frío intenso de corta duración.