El fenómeno climático conocido como El Niño empieza a reflejarse en los pronósticos para los próximos meses en Argentina. Así lo indica el último informe estacional elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que anticipa temperaturas superiores a las habituales y un aumento de las precipitaciones en diversas regiones durante el invierno.
Qué pasará con el clima en Argentina si se consolida El Niño
El último informe meteorológico anticipa temperaturas superiores a los valores habituales y mayores precipitaciones en distintas regiones durante el invierno.
Las proyecciones comprenden junio, julio y agosto, período en el que los especialistas observan señales compatibles con el desarrollo de una fase cálida en el océano Pacífico ecuatorial, un factor que suele influir de manera directa en las condiciones meteorológicas de gran parte de Sudamérica.
Crecen las probabilidades
Según el más reciente monitoreo climático, actualmente existe un 60% de probabilidad de que se consolide un episodio de El Niño.
Los especialistas señalan que este porcentaje podría incrementarse hacia la primavera, estación en la que el fenómeno suele alcanzar su mayor intensidad. Aunque algunos análisis ya plantean la posibilidad de un evento de magnitud importante, los expertos prefieren seguir de cerca la evolución de los indicadores antes de realizar proyecciones definitivas.
Mientras tanto, los efectos iniciales ya comienzan a aparecer en las estimaciones climáticas para el país.
Temperaturas por encima de lo normal
El informe trimestral del SMN muestra una tendencia hacia un invierno más cálido de lo habitual en gran parte del territorio nacional.
La única región donde no se observan anomalías significativas es el este de la Patagonia, donde las temperaturas previstas se mantendrían dentro de los parámetros históricos para esta época del año.
En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las probabilidades de registrar marcas térmicas superiores a las normales alcanzan el 40%. Una situación similar se prevé para sectores del oeste patagónico.
Las probabilidades aumentan entre el 45% y el 50% en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa y parte de Salta.
Los porcentajes más elevados se ubican en el noroeste argentino. En zonas de La Rioja, Catamarca, Jujuy, Tucumán y el oeste salteño, la posibilidad de atravesar un trimestre más cálido de lo habitual llega hasta el 55%.
Anticipan más precipitaciones
Además de las temperaturas elevadas, el pronóstico estacional prevé lluvias por encima de los promedios históricos en distintas regiones del país.
Las mayores probabilidades se concentran en la provincia de Buenos Aires y La Pampa, donde existe un 50% de posibilidades de registrar precipitaciones superiores a los valores normales.
La tendencia también alcanza a Corrientes y Misiones, mientras que varias zonas de la Patagonia presentan probabilidades de entre el 40% y el 45% de experimentar condiciones más húmedas que las habituales.
De acuerdo con los especialistas, este comportamiento se encuentra dentro de los efectos característicos que suele generar El Niño sobre el clima argentino.
Por qué modifica las condiciones climáticas
El Niño es un fenómeno natural vinculado al calentamiento anómalo de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial central y oriental.
Esta alteración modifica la circulación atmosférica global y provoca cambios en los patrones meteorológicos de distintas regiones del planeta. En América del Sur, sus efectos suelen manifestarse mediante variaciones en las lluvias, las temperaturas y la frecuencia de eventos climáticos extremos.
Por ese motivo, los especialistas continúan monitoreando de cerca la evolución de las condiciones oceánicas y atmosféricas. Los próximos meses serán determinantes para confirmar si las señales actuales terminan consolidando uno de los fenómenos climáticos más relevantes de los últimos años.