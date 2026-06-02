Pronóstico

Clima en Santa Fe: martes fresco, nublado y sin lluvias, ¿cómo seguirá el tiempo?

La ciudad de Santa Fe atraviesa una jornada típicamente otoñal, con cielo mayormente cubierto, temperaturas moderadas y sin probabilidades de precipitaciones. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa además un gradual ascenso de las temperaturas hacia el final de la semana.