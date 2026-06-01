La Municipalidad de Santa Fe continúa con la ejecución del Plan de Modernización del Parque Lumínico destinado a transformar la infraestructura de la ciudad mediante la transición total a tecnología led. Tras el inicio de las tareas en marzo, el programa avanza para alcanzar la meta de reemplazar las luminarias de sodio y mercurio por dispositivos de alta eficiencia en todos los barrios.
Cuáles son los tres barrios beneficiados con el recambio integral de luminarias led en junio
La Municipalidad continúa con el Plan de Modernización Lumínica que inició en marzo. La intención es mejorar la seguridad y la eficiencia energética en toda la capital provincial. Mirá por dónde comienzan.
Durante el mes de junio, los equipos operativos concentran sus esfuerzos en las intervenciones programadas en barrios Altos del Valle, La Esmeralda y Nueva Santa Fe. Durante el mes de mayo se finalizaron los trabajos en Los Hornos, Pro Adelanto Barranquitas, Mariano Comas y República del Oeste, que se sumaron así a Candioti Norte, General Alvear y San Roque, donde se había trabajado previamente.
Detalles de la intervención técnica
El plan proyecta un ritmo de 750 recambios mensuales para cubrir las 17.150 luminarias existentes en un plazo estimado de 18 meses. Las tareas comprenden, en primera instancia, el relevamiento de la potencia y el soporte de la luminaria existente y la verificación previa de conductores, protecciones, el estado eléctrico del dispositivo.
Luego, las cuadrillas abocadas a estas tareas realizan el desmontaje de artefactos de vapor de sodio/mercurio, y su traslado a depósitos municipales o disposición final conforme normativa ambiental para residuos especiales. Los trabajos finalizarán con la instalación de luminarias led, la verificación de su encendido y funcionamiento.
Impacto en el espacio público
Esta modernización permite mejorar sustancialmente los niveles de iluminación en calles, avenidas y espacios de uso comunitario. La tecnología led ofrece una luz más clara y uniforme, lo que genera mayor visibilidad nocturna y fortalece la seguridad urbana, facilitando la circulación vehicular y peatonal.
La iniciativa, enmarcada en la Ordenanza N.º 13.105, forma parte de la ampliación del contrato con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Electromecánica Tacuar SRL y Bauza Ingeniería SRL. Estos trabajos se integran al plan de mantenimiento iniciado en enero de 2025 que incluye la reposición de cableado, columnas y tableros en todos los barrios de la ciudad.