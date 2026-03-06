Santa Fe comenzó el recambio de luminarias a luces LED

Este viernes comenzó el recambio de las luminarias de la ciudad de Santa Fe, en el que la Municipalidad busca una transición completa desde las luces de sodio a las LED.
Las primeras tareas se realizaron en zonas de los barrios Candioti, General Alvear y San Roque. Estiman que durante marzo se cambiarán 801 luces.
Durante la primera jornada, las tareas se realizaron en zonas de los barrios Candioti, General Alvear y San Roque. Se estima que a lo largo del mes de marzo se renovarán 801 luces de sodio por LED en dichos sectores de la capital santafesina.
El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, anunció la puesta en marcha de la transición de la totalidad del alumbrado público de la ciudad a LED. Este plan, que comenzará a ejecutarse este jueves, permitirá reemplazar las luminarias de sodio y mercurio por tecnología LED de alta eficiencia. El objetivo es mejorar los niveles de iluminación y seguridad urbana, reducir el consumo energético y homogeneizar el parque lumínico bajo un mismo estándar tecnológico. Estas nuevas luminarias cuentan con mayor vida útil y estándares de seguridad certificados, garantizando durabilidad y eficiencia en el tiempo.
En conferencia de prensa, Poletti dijo: “Estamos muy contentos y comprometidos. No solo es cambiar la luz amarilla por la luz blanca, sino que es mayor eficiencia para que los barrios estén más iluminados y con más seguridad”. Y agregó que con este cambio lo que se busca “es solucionar los problemas”. El mandatario local destacó la inversión que realizó la Municipalidad “en época de crisis” ya que aseguró que “hay que ocuparse de lo que los vecinos necesitan”.
El Plan de Modernización del Parque Lumínico de la Ciudad forma parte de la ampliación del contrato que la Municipalidad mantiene con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que componen Electromecánica Tacuar SRL y Bauza Ingeniería SRL y se enmarca en la Ordenanza N.º 13.105 aprobada por el Concejo Municipal que dispone el recambio progresivo de luminarias de vapor de sodio y mercurio por tecnología LED.
Estas empresas tienen a cargo el Plan de Iluminación que la gestión del intendente Poletti lleva adelante desde enero de 2025 que comprenden la reposición, reacondicionamiento y mantenimiento de luminarias, cableado, columnas, contactores, tableros, líneas de tendido aéreo, en todos los barrios de la ciudad.
El plan de recambio proyecta reemplazar aproximadamente 760 luminarias por mes, alcanzando las 17.150 luminarias de sodio y mercurio existentes en la ciudad en 18 meses. Durante el primer trimestre de trabajo el recambio comenzará en avenidas y corredores troncales, con intervenciones en plazas, paseos y espacios de uso comunitario en cada vecinal, propiciando así mejoras integrales no solo del sistema lumínico, sino también reforzando la recuperación del espacio público como ámbito de encuentro y convivencia, uno de los ejes centrales de la gestión del doctor Poletti.
El avance territorial de los trabajos se diagramó según el nivel de reclamos, la obsolescencia del sistema, y la cercanía geográfica con el fin de mejorar la eficiencia operativa.
El secretario de Gestión Urbana y Ambiente, Guillermo Ferrero, explicó: “Vamos a ser la tercera capital del país en estar iluminada al 100% con luces LED. Es un objetivo que nos tiene que poner orgullosos a todos los santafesinos porque como bien decía el intendente, no es solo cambiar amarillo por blanco, la potencia es más alta de los reflectores LED, tienen una tecnología diferente sumado al ahorro energético”.
En cuanto las tareas, comprenden en primera instancia el relevamiento de la potencia y el soporte de la luminaria existente y la verificación previa de conductores, protecciones, el estado eléctrico del dispositivo. Luego, las cuadrillas abocadas a estas tareas realizan el desmontaje de artefactos de vapor de sodio/mercurio, y su traslado a depósitos municipales o disposición final conforme normativa ambiental para residuos especiales. Los trabajos finalizarán con la instalación de luminarias LED, la verificación de su encendido y funcionamiento.
La intervención comenzará en los barrios Candioti Norte, General Alvear y San Roque durante marzo. En abril, los trabajos continuarán en Los Hornos, donde está previsto el recambio de casi mil luminarias, una tarea que demandará parte del segundo mes y se extenderá levemente hacia el tercero. En paralelo, las acciones alcanzarán a los barrios Barranquita Oeste y Mariano Comas.
La modernización permitirá mejorar sustancialmente los niveles de iluminación en calles, avenidas y espacios públicos, generando mayor visibilidad nocturna, fortaleciendo la seguridad urbana y mejorando la circulación vehicular y peatonal.