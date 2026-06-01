Las adquirió la Municipalidad

Con 32 mil raciones de alimentos brindan asistencia social a gente en situación de calle en Santa Fe

Se trata de Alimentos producidos en la Planta de Alimentos Nutritivos de la Universidad Nacional del Litoral. Esta acción forma parte de la articulación estratégica entre el municipio y la casa de estudios. Contienen un perfil proteico ideal para recuperar a personas en extrema vulnerabilidad.