Crisis social

Santa Fe registró cerca de 900 personas en situación de calle durante el último año y advierten un núcleo “crónico” de 300 casos

Se implementó una nueva plataforma nacional denominada Data Calle. Allí fueron volcados los datos que arrojó el Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle. “Hay muchos casos de personas con ingresos informales o incluso asalariados que no llegan a cubrir un alquiler”, advirtió el secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Santa Fe, Hugo Marchetti.