Mientras el gobierno local reconoce unas 300 personas en situación de calle de manera crónica en la ciudad capital, un grupo de individuos genera molestias en la zona del puerto de Santa Fe.
Preocupa la presencia de personas en situación de calle en el puerto santafesino
Solitarios o en grupos fueron captados revolviendo basura. Comerciantes y vecinos de la zona expusieron sus quejas. El municipio reconoce unas 300 personas en situación de calle “crónica” en la capital provincial.
En concreto, en solitario o en grupos, individuos deambulan entre los edificios, concesionarias y empresas ubicadas en el sector y generan temor entre quienes llegan para trabajar o directamente viven en el Dique II.
Así lo hicieron saber a través de sendos reclamos enviados por WhatsApp y redes sociales de El Litoral. “El mayor miedo es cuando son más de uno y circulan donde están estacionados los vehículos, que puedan abalanzarse”, manifestó una mujer que prefirió no revelar su identidad.
Además de los relatos, compartieron una serie de imágenes donde se ve a estas personas revolviendo un contenedor repleto de residuos sobre la calle Elizabeth Guillamón de Agnellini. La situación se replica en otros lugares con estos receptáculos de basura, de acuerdo al testimonio recepcionado.
Panorama
Una reciente conferencia de prensa, el secretario de Políticas Sociales de la Municipalidad de Santa Fe, Hugo Marchetti, reconoció que en la capital santafesina hay unas 300 personas en situación de calle, consideradas “crónicas”.
“La persona que está en situación de calle en términos crónicos no se los puede adaptar a la situación coyuntural, sino que tiene un vínculo absolutamente roto con su familia, una migración que pudo haber ocurrido y que quedó acá en una ciudad de Santa Fe con mucha dificultad de volver tal vez a su lugar de origen, muchas situaciones de consumo problemático”, enumeró el funcionario.
Y en ese sentido, Marchetti comentó que según los datos recolectados por el municipio “en el año se han relevado cerca de 900 personas”, de las cuales, como se dijo, 300 presentan una situación crónica.