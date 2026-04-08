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Robos, ciclovías abandonadas y asentamientos; las preocupaciones en barrio Candioti Norte

Vecinos denuncian una serie de hechos delictivos ocurridos durante el último fin de semana largo. Además, reclaman patrullaje y por la proliferación de asentamientos irregulares en la zona de las vías.

Calle Güemes y el cruce con la vía, una de las zonas conflictivas según expresaron los vecinos.Calle Güemes y el cruce con la vía, una de las zonas conflictivas según expresaron los vecinos.
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Vecinos de barrio Candioti Norte de la ciudad de Santa Fe expresan por estos días su preocupación a raíz de una seguidilla de robos . Comerciantes y residentes manifestaron su alarma ante la presencia de delincuentes en la zona.

Gabriela, vecina e integrante de la vecinal, dialogó con CyD Litoral y detalló la gravedad de lo ocurrido en las últimas jornadas. "El tema de la inseguridad preocupa siempre, pero en particular con lo que pasó este fin de semana largo. Los delincuentes actuaron con total libertad de tiempo y espacio: robaron un negocio, cruzaron la calle y robaron en el de enfrente", relató con indignación.

Esta situación reavivó los cuestionamientos hacia la eficacia de la prevención policial. "Eso da una sensación de inseguridad sobre hasta qué punto estamos siendo cuidados o controlados por los patrullajes del 911", agregó la vecina.

Patrulleros- Foto: Guillermo Di SalvatoreSe investigan los hechos ocurridos en Semana Santa. Foto: Guillermo Di Salvatore.

Qué pasa en las ciclovías

Uno de los puntos centrales del reclamo vecinal es el estado de las ciclovías que atraviesan el barrio, las cuales describen como zonas en estado de "abandono". Según denuncian, estos espacios se han convertido en lugares de pernocte para personas en situación de calle, algo que la vecinal ya ha planteado tanto al Ministerio de Seguridad como al municipio.

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"Se incrementa la cantidad de gente y eso da en el barrio una sensación de inseguridad. No es un lugar propicio para que viva la gente", afirmó Gabriela. La preocupación escala debido a que estas vías son corredores muy utilizados por estudiantes en pleno ciclo lectivo.

"Ahí sí se han dado hechos de inseguridad; normalmente les roban las mochilas o los teléfonos. Hemos reclamado a las autoridades un mayor control de la circulación, sobre todo de las motos que usan la ciclovía y propician los arrebatos", detalló la vecina.

No sólo en el Parque Federal se registran "invasiones", sino que también en otras ciclovías de la capital santafesina. Crédito: Guillermo Di SalvatoreDenuncian el abandono de las ciclovías en el barrio Candioti Norte. Crédito: Guillermo Di Salvatore.

Expansión de asentamientos irregulares

Otro aspecto del conflicto que mantiene en alerta a Candioti Norte es el crecimiento de los asentamientos irregulares, especialmente en la zona de calle Güemes y la ciclovía este-oeste.

"A la altura del 4500 se expande el asentamiento hacia el lado oeste. Es una situación que ya hemos denunciado, además de la instalación de negocios de forma totalmente irregular que nos parecen injustas respecto a los comercios habilitados en el barrio que presentan quejas al respecto", concluyó Gabriela.

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