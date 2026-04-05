Un audaz golpe delictivo se registró en las últimas horas en la ciudad de Santa Fe, donde autores desconocidos perpetraron un robo en una oficina administrativa vinculada a dos conocidos bares de barrio Candioti. El hecho ocurrió en un inmueble de calle Las Heras al 3600 y fue descubierto durante la mañana del jueves 2 de abril.
Robo millonario en una oficina vinculada a dos bares de barrio Candioti
Delincuentes ingresaron por un patio, anularon la alarma y vaciaron dos cajas fuertes de dos bares ubicados en Las Heras y Castellanos.
Según consta en la denuncia radicada ante la policía, la víctima —un hombre de 36 años— tomó conocimiento de lo sucedido cerca de las 9.30, a través de un grupo de WhatsApp que comparte con socios y empleados.
Ingreso sigiloso y sin activar la alarma
De acuerdo a las primeras reconstrucciones, los delincuentes habrían accedido al lugar por el sector trasero de la propiedad. Una ventana con la tela mosquitera dañada, que da a un pequeño patio interno, sería el punto de ingreso.
Siempre en base al relato del damnificado, los autores del hecho lograron neutralizar el sistema de alarma sin que este emitiera señal alguna. Para ello, habrían cortado los cables del dispositivo y colocado un objeto —un espejo— frente al sensor de movimiento, lo que habría impedido su activación.
Un dato que llamó la atención es que, según el proveedor del sistema de seguridad, la alarma se encontraba activada, lo que refuerza la hipótesis de que los intrusos ya estaban dentro del inmueble al momento de su puesta en funcionamiento.
Cajas fuertes violentadas y cámaras inutilizadas
El blanco principal del robo fue el sector administrativo, donde funcionaba una oficina en la que se encontraban dos cajas fuertes. Ambas fueron violentadas.
De su interior sustrajeron una suma millonaria en efectivo, dinero que —según se indicó— estaba destinado al pago de sueldos correspondientes al mes de marzo, además de otros ingresos acumulados en días previos.
Asimismo, los delincuentes se llevaron los dispositivos DVR correspondientes al sistema de videovigilancia y a la alarma, lo que dificulta la obtención de registros fílmicos del hecho.
Movimientos previos
Según trascendió varias personas disponen de llaves de acceso al lugar, tanto empleados como responsables de los bares vinculados.
En ese contexto, se supo que el día anterior el lugar permaneció abierto hasta las 19. Más tarde, cerca de las 23, un trabajador ingresó con llave para retirar mercadería, retirándose minutos antes de la medianoche, momento en el que activó la alarma.
El robo habría ocurrido en el lapso comprendido entre ese momento y las primeras horas de la mañana siguiente.
Intervención judicial
Tras la denuncia, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación. Por disposición de la fiscal en turno, se comisionó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar peritajes en el lugar.
Entre las medidas ordenadas figuran el relevamiento de daños, la recolección de rastros y entrevistas a vecinos de la zona, cuyos patios lindan con el inmueble atacado.
Por el momento no hay personas detenidas y la investigación continúa en curso.