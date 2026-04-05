Un hombre de 45 años identificado como Diego Gastón Gutierrez fue condenado a cuatro años de prisión por la venta de droga al menudeo en la ciudad de Santa Fe. La sentencia fue impuesta por el juez Luis Octavio Silva en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la capital provincial.
Irá 4 años a la cárcel por venta de drogas al menudeo en Santa Fe
Se trata de Diego Gastón Gutierrez, de 45 años. También deberá también pagar una multa. La investigación estuvo a cargo del fiscal Esteban Morales y se enmarca en los objetivos priorizados del MPA en su Plan de Persecución Penal.
El fiscal a cargo de la investigación de los ilícitos es Esteban Morales, quien aclaró ue además de la pena privativa de la libertad ordenada, Gutierrez deberá pagar una multa.
El caso se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. En función de ello, el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General coordinó tareas de análisis criminal y asignó el caso para su investigación.
El hecho
Morales relató que “el sábado 2 de agosto de 2025, minutos después de las 13:00, se llevó a cabo un allanamiento en la casa del condenado en el barrio Centenario”.
“Dentro del inmueble y bajo poder de Gutiérrez, personal policial secuestró 179 envoltorios de nylon con cocaína fraccionada para la venta; cocaína suelta; tres frascos con marihuana; un dermorrugador; una tablet; cinco celulares y dinero en efectivo”, enumeró el fiscal.
Responsabilidad penal
Gutierrez fue condenado como autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Reconoció expresamente su responsabilidad penal en el hecho ilícito que le atribuyó la Fiscalía. Además, junto con su abogada defensora, aceptó todos los términos del juicio de procedimientos abreviados.