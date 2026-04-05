Condenado

Irá 4 años a la cárcel por venta de drogas al menudeo en Santa Fe

Se trata de Diego Gastón Gutierrez, de 45 años. También deberá también pagar una multa. La investigación estuvo a cargo del fiscal Esteban Morales y se enmarca en los objetivos priorizados del MPA en su Plan de Persecución Penal.