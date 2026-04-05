Operativo de la PDI

Amenazas virales a escuelas: detuvieron a un menor en Sunchales

El involucrado, de 16 años, está acusado de difundir mensajes sobre posibles ataques en escuelas de Rafaela, Sunchales y la región. Se secuestró un revólver, con municiones, propiedad del abuelo del chico.