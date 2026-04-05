Un joven en situación de calle resultó gravemente herido tras recibir un disparo de arma de fuego en un violento episodio ocurrido durante la mañana del domingo en barrio Barranquitas, en la ciudad de Santa Fe. El hecho es investigado por la Policía de Investigaciones (PDI) bajo la órbita del fiscal Estanislao Giavedoni.
Un joven en situación de calle fue baleado en barrio Barranquitas
El hecho ocurrió en Lamadrid y Domingo Silva. La víctima, de 21 años, permanece internada en el hospital Cullen donde ingresó con un tiro en el abdomen.
De acuerdo a la información recabada, el suceso tuvo lugar en la intersección de calles Lamadrid y Domingo Silva, donde fue comisionado personal policial minutos antes de las 8.
Atacado en la calle
La víctima fue identificada como Jeremías Chamorro, de 21 años, quien se encontraba en situación de calle. Según su propio testimonio, momentos antes del ataque circulaba de forma pedestre por la zona cuando fue interceptado por un individuo cuya identidad no pudo precisar. Sin mediar palabra, el agresor efectuó al menos un disparo que impactó en la zona izquierda del abdomen.
Tras el ataque, Chamorro logró llegar hasta una casilla policial del barrio, donde alertó a los efectivos que se encontraban realizando tareas de relevo. Minutos después, arribó una unidad del Sies, quien diagnosticó una herida de arma de fuego con orificio de entrada sin salida, procediendo a su inmediato traslado al hospital José María Cullen.
Investigación en curso
Ya en el lugar del hecho, peritos de la División Científica Forense llevaron adelante las tareas de rigor. Según trascendió, no se habrían hallado vainas servidas, proyectiles u otros elementos balísticos que permitan reconstruir la mecánica del ataque. Tampoco se habrían observado cámaras de seguridad en la zona.
El caso fue caratulado como “herido de arma de fuego” y continúa en etapa investigativa, sin personas detenidas hasta el momento. Los pesquisas buscan determinar las circunstancias del ataque y dar con el autor del disparo.