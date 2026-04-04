Un hombre de 66 años fue aprehendido este sábado por la mañana en la zona céntrica de la ciudad de Santa Fe, luego de ser acusado de amenazar de muerte a su propio hijo y a su pareja, en un hecho que derivó en el secuestro de varias armas de fuego de gruesos calibres y municiones.
Amenazó de muerte a su propio hijo con armas de fuego para que abandone su casa
Todo ocurrió en la zona céntrica, en la cuadra de Francia al 1900, durante la mañana del sábado. La policía detuvo al padre y secuestró una escopeta, un revólver y una pistola de gruesos calibres.
El episodio ocurrió alrededor de las 9.20 en una vivienda ubicada en Francia al 1900, donde personal del Comando Radioeléctrico acudió tras un llamado a la Central de Emergencias 911 que alertaba sobre un “desorden familiar”.
Al arribar, los efectivos entrevistaron al propietario del inmueble, quien reconoció haber mantenido una discusión con su hijo.
Posteriormente, al dialogar con el denunciante de 32 años y su pareja, una mujer de 20, ambos manifestaron que durante la madrugada el agresor los habría amenazado con “pegarles un tiro” si no se retiraban del domicilio.
Grave
Según el testimonio de las víctimas, el sujeto contaría con armas de fuego en su poder, lo que incrementó la gravedad de la situación. Ante este escenario, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del hombre.
Durante el procedimiento, se logró el secuestro de un importante arsenal: un revólver calibre .357, una pistola calibre 9 mm y una escopeta calibre 12, junto a una considerable cantidad de municiones de distintos calibres.
El detenido fue trasladado a la dependencia policial correspondiente, donde quedó a disposición del Ministerio Público de la Acusación por el delito de amenazas calificadas.