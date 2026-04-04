Un grave caso de violencia de género se registró este sábado por la mañana, cerca del mediodía, en una vivienda de barrio Villa del Parque, en la zona oeste de la ciudad de Santa Fe.
Detuvieron a un hombre acusado de agredir a su pareja embarazada de siete meses y medio
El procedimiento fue realizado por la Policía de Acción Táctica en barrio Villa del Parque. La mujer fue hospitalizada. Sucedió este sábado, cerca del mediodía.
El incidente sucedió en la cuadra de calle Padre Catena al 4000, a metros de la avenida Juan Domingo Perón, y fue de tal magnitud que los vecinos terminaron llamando a la Central de Emergencias 911 para pedir ayuda.
Una patrulla de la Policía de Acción Táctica arribó a la escena poco después y los uniformados encontraron a una pareja en plena pelea.
Intervención
Instantes más tarde, arrestaron al hombre, un sujeto de 33 años que fue trasladado hasta la Comisaría 3a, donde quedó alojado en una celda.
Por su parte, la mujer debió recibir atención médica porque estaba sufriendo contracciones. Finalmente, ella fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde quedó internada en observación.
Las actuaciones fueron remitidas al Ministerio Público de la Acusación.