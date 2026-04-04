En una audiencia celebrada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, la jueza Cecilia Labanca resolvió imponer la prisión preventiva para Francisco Leonel Benítez, luego de que la fiscal Milagros Parodi presentara una serie de evidencias que vinculan al hombre con reiterados hechos de violencia física y psicológica contra su pareja y la hija de esta.
Santa Fe: quedó preso por morder a su pareja y pegarle con un palo a la hija de ella
Francisco Leonel Benítez fue imputado por haber protagonizado tres episodios de extrema violencia entre 2024 y 2026, que incluyen agresiones físicas con elementos contundentes y amenazas de muerte.
La defensa técnica de Benítez estuvo a cargo de la defensora pública Silvina Corvalán, quien buscó alternativas a la privación de la libertad. Sin embargo, la magistrada consideró que se encontraban latentes los riesgos procesales, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de los hechos imputados y el contexto de vulnerabilidad de las víctimas.
La investigación penal se sustenta en tres hechos delictivos ocurridos en el domicilio que el imputado compartía con la víctima, ubicado en la zona de calles Edmundo Rosas y Pasaje Santa Fe.
Los ataques, según la atribución del Ministerio Público de la Acusación, se tornaron cada vez más violentos, culminando con la detención de Benítez a finales de marzo, tras una brutal agresión motivada por el consumo de estupefacientes.
Un ciclo de violencia
El primer hecho registrado por la fiscalía data del 24 de junio de 2024. En esa oportunidad, Benítez habría agredido a su pareja con "golpes de puños y patadas en diferentes partes del cuerpo", provocándole diversas lesiones en el rostro y el cuello.
Al momento de la intervención policial, el imputado habría intentado amedrentar a la mujer gritándole: "hija de puta, si me llegás a denunciar te juro que cuando salga te mato".
La escalada de agresividad continuó en octubre de 2025, cuando el imputado nuevamente habría amenazado a la víctima, manifestándole "que la iba a matar a ella y a su hija donde las cruce".
La fiscal sostuvo que ese día, momentos después de las amenazas verbales, Benítez atacó a la mujer "propinándole golpes con una tabla de la cama en su espalda y con mordeduras en hombro, brazos, oído derecho y espalda", causándole lesiones que requirieron varios días de curación.
Agresión por drogas
El episodio más reciente, que motivó la detención de Benítez, ocurrió el 22 de marzo. La fiscal Parodi describió que, en circunstancias en que el imputado "le exigía dinero a su pareja para comprarse drogas", se desató un ataque de furia.
Las lesiones, en esa ocasión, fueron de mayor gravedad, incluyendo "equimosis y escoriaciones en espalda alta, escoriación en cuello posterior, equimosis y escoriación en brazo derecho, equimosis y escoración en cara y equimosis en ambos muslos".
La situación de violencia no se limitó a su pareja, sino que alcanzó a la hija de ella, quien intentó intervenir para proteger a su madre. Benítez la habría agredido "golpeándola con un palo", causándole una lesión en el antebrazo.
Para la fiscalía, estos actos fueron "cometidos en el marco de una situación de violencia de género y de desigual poder", donde el imputado "ejerce control sobre ella, perpetrando todo tipo de violencias física, psicológica y simbólica".
Benítez fue imputado como autor de "lesiones leves dolosas agravadas por el vínculo y por el contexto de violencia de género", en concurso real con "amenazas coactivas". Con la imposición de la prisión preventiva, permanecerá tras las rejas mientras avanza el proceso judicial en su contra.