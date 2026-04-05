La activación de una alarma en un establecimiento educativo del norte de la ciudad de Santa Fe, derivó en la aprehensión de un joven que se encontraba dentro del edificio con elementos presuntamente sustraídos.
Entró a robar a una escuela de Santa Fe y fue detenido in fraganti
El hecho ocurrió en la Escuela N° 76, Camila Ballarini, donde también se registraron daños materiales. El detenido tiene 21 años. La policía lo detuvo con ventiladores en su poder
El hecho se registró en las últimas horas en la Escuela N° 76 “Ballarini”, ubicada sobre calle Vieytes al 5300, hasta donde acudió personal del Comando Radioeléctrico tras un aviso emitido por la Central de Emergencias 911.
Dos ventiladores
De acuerdo a fuentes policiales, al arribar al lugar los efectivos realizaron una inspección desde el exterior del inmueble. Fue entonces cuando advirtieron la presencia de un individuo en el interior del establecimiento, quien tenía en su poder dos ventiladores.
Frente a esta situación, los uniformados ingresaron al edificio y procedieron a la aprehensión del sospechoso, un joven de 21 años. En simultáneo, se llevó a cabo el secuestro de los elementos que tenía consigo, los cuales serían de propiedad de la institución.
Daños materiales
Durante la intervención, los agentes constataron además daños materiales en una de las puertas de acceso, lo que refuerza la hipótesis de un ingreso forzado.
El detenido fue trasladado a la Comisaría 8ª, donde quedó a disposición de la Justicia y se labraron las actuaciones de rigor. La investigación buscará determinar las circunstancias del hecho y si el implicado actuó en soledad.